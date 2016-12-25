نشر الداعية الإسلامي، ، قصيدة ترجمها لعدة ، عن النبي عيسى، بعنوان “،” بإنشاد موسى العميرة.”

 

 

وقال القرني في قصيدته: “آمنت أنك عبده ورسوله من ضمن أهل العزم نور فرقد ما كنت ابن الله جل جلاله.. ولست بثالث لثلاثة الله فرد ليس بالمتعدد.. عيسى ابن مريم يا حبيب محمد، بشرت يا روح الإله بأحمد، صل عليه الله في عليائه..”.

من جهته نشر الداعية الإسلامية، ، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة ، تغريدة قال فيها: “عيسى عليه السلام نؤمن به نحبه نصدقه نحترمه كما نؤمن بمحمد، عليهما السلام لكن ما يقع من احتفالات وسُكْر بميلاد عيسى مخالف لشريعة كل الأنبياء.”

 