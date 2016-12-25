نشر الداعية الإسلامي، عائض القرني، قصيدة ترجمها لعدة لغات، عن النبي عيسى، بعنوان “آمنت بالمسيح،” بإنشاد موسى العميرة.”

وقال القرني في قصيدته: “آمنت أنك عبده ورسوله من ضمن أهل العزم نور فرقد ما كنت ابن الله جل جلاله.. ولست بثالث لثلاثة الله فرد ليس بالمتعدد.. عيسى ابن مريم يا حبيب محمد، بشرت يا روح الإله بأحمد، صل عليه الله في عليائه..”.

عيسى عليه السلام

نؤمن به

نحبه

نصدقه

نحترمه

كما نؤمن بمحمد، عليهما السلام

لكن ما يقع من احتفالات وسُكْر بميلاد عيسى مخالف لشريعة كل الأنبياء — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) December 25, 2016

من جهته نشر الداعية الإسلامية، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية، تغريدة قال فيها: “عيسى عليه السلام نؤمن به نحبه نصدقه نحترمه كما نؤمن بمحمد، عليهما السلام لكن ما يقع من احتفالات وسُكْر بميلاد عيسى مخالف لشريعة كل الأنبياء.”