نشر الداعية الإسلامي، عائض القرني، قصيدة ترجمها لعدة لغات، عن النبي عيسى، بعنوان “آمنت بالمسيح،” بإنشاد موسى العميرة.”
وقال القرني في قصيدته: “آمنت أنك عبده ورسوله من ضمن أهل العزم نور فرقد ما كنت ابن الله جل جلاله.. ولست بثالث لثلاثة الله فرد ليس بالمتعدد.. عيسى ابن مريم يا حبيب محمد، بشرت يا روح الإله بأحمد، صل عليه الله في عليائه..”.
عيسى عليه السلام
نؤمن به
نحبه
نصدقه
نحترمه
كما نؤمن بمحمد، عليهما السلام
لكن ما يقع من احتفالات وسُكْر بميلاد عيسى مخالف لشريعة كل الأنبياء
— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) December 25, 2016
من جهته نشر الداعية الإسلامية، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية، تغريدة قال فيها: “عيسى عليه السلام نؤمن به نحبه نصدقه نحترمه كما نؤمن بمحمد، عليهما السلام لكن ما يقع من احتفالات وسُكْر بميلاد عيسى مخالف لشريعة كل الأنبياء.”
2 تعليقات علي “عائض القرني نشر قصيدة “آمنت بالمسيح” فرد عليه العريفي: نؤمن به ولكن السُكر مخالف للشريعة”
باسم الله الرحمان الرحيم ، *** آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ***(آية 285 – سورة البقرة ). ما يتميز به المُسلمون أنهم يؤمنون بكافة الرسل و الأنبياء بخلاف اليهود و “المسيحيين”…و حقيقة أن النصارى الحقيقيين أي أنصار يسوع المسيح عليه السلام تمت إبادتهم و حرقهم و مطاردتهم و تشريدهم بعد عام 325 مــ، و قليل من نجا منهم من حملة الإجتثات هذه ،بتحريض من الكنيسة “الرسمية” الرومانية آنئذِِ.
نزول المسيح إبن مريم عليهما السلام ،من علامات دنو يوم القيامة ; و ساعتها و توقيتها تحديداً ،لا يعلمه إلا الله تعالى. مختلف المذاهب المسيحية تؤمن بنزول و عودة المسيح عليه السلام و كذلك بعض الطوائف اليهودية ،و لكن بعثه من جديد حقيقة سيجيئ ليُصحح لهم دينهم و ينفي عن نفسه ما تم إلصاقه به من كذب و بهتان و تحريف لعقيدته التوحيدية الأصلية الذي حدث بعد مجمع الكهنة الأول في مدينة نيقيا Nicéa (في تركيا) ، و كان ذلك عام 325 مــ.و فيه تم التحريف الكبير لدين المسيح يسوع التوحيدي باعتماد الأقانيم الثلاثة : الأب،و الإبن ، و زادوها أخيراً “الروح القدس”،تعالى الله عما يُشركون و يكذبون.
نزول المسيح إبن مريم عليهما السلام ورد نصاً في القرءان الكريم في قوله تعالى :{ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) وَقَالُوا أَآَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (59) وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) } سورة الزُخرف .
و كذلك في قول الله عز وجل:{وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (158) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (159)} سورة النساء.
– بعض الأحاديث النبوبة الشريفة المُعتبرة ،تشير بوضوح أن المسيح عيسى إبن مريم عليه السلام عند بعثه إلى العالمين في آخر الأزمنة لن يستنكف عن عبادة الله تعالى بالصلاة على المنوال الإسلامي و فرائضه ركوعاً و سجوداً.و المهدي المُنتظر سيتلازم ظهوره أيضاً مع بعث المسيح و هو مجرد عبد صالح من عباد الله الصالحين يؤتيه الله تعالى حكمة و بصيرة سيُفنِدُ بها البدع و الضلالات التي أُلصقت بالدين الإسلامي أيضاً ،و سيؤُم صلاةً جامعةً و مشهودة للمؤمنين ينضم إليها المسيح يسوع عليه السلام .
– “دين” الملالي الشيعة الإثناحشرية هو من ضمن البدع و الضلالات التي سيُصصحها المهدي المنتظر،و سيتبرأ منها،كما سيفعل كذلك المسيح عيسى إبن مريم بالنسبة لـــ”المسيحيين” بتبرئة نفسه و إشهاد العالمين أنه مجرد نبي و رسول لبني إسرائيل الذين إنحرفوا عن نهج التوراة بالتحريف و التزوير و الإختلاق و الكذب و البهتان.و الله تعالى أعلم.
تفكيركم الوهابي دمر المنطقة و الأجيال يا شيوخ الفضائيات و النت. لن نسلم حتى نتخلص من فكركم القاتل و المعادي للانسانية يا مرضى الحقد و الكراهية والعنف بكل أنواعه