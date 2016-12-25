يتواصل نشر التسريبات المتعلقة بهاتف شركة آبل المقبل من طراز آيفون8، وعشاق منتجات هذه الشركة في انتظار أي معلومة عن الهاتف القادم والذي تؤكد جلّ التسريبات أنه “استثنائي”.

وأشارت عدد من التقارير السابقة إلى أن شركة آبل تخطط لإطلاق 3 إصدارات من هاتف آيفون خلال 2017، هي آيفون 7S وآيفون 7s بلس، ونسخة راقية آيفون 8.



آخر تلك التسريبات، هي الصور التخيلية التي نُشرت لتصميم هاتف “آيفون 8” المقبل، ومن المنتظر أن يأتي بشاشة OLED تصل لحواف الهاتف بالكامل. كما وقررت آبل الاعتماد على الهيكل الزجاجي بدلا من المعدني من أجل توفير ميزة الشحن اللاسلكي في آيفون 8 دون الحاجة إلى وصله بمنفذ الطاقة .



وسيتم إزالة زر القائمة الرئيسية Touch ID ودمجه في شاشة اللمس مثلما رجحت العديد من التقارير، فضلا عن إتاحة المزيد من الرموز ليتم عرضها على الشاشة الرئيسية.









