أكّد رضوان الزواري شقيق الشهيد المهندس محمد الزواري، أنّ السلطات التونسية لم تأخذ الأمور بجدية وحاولت تهميش القضية في بداياتها، داعياً الحكومة لأخذ الأمور بجديّة اكثر.

وقال “الزواري” في كلمة له خلال مسيرة ضخمة نُظّمت بمدينة صفاقس للتنديد باِغتيال شقيقه: “أرادو بجميع الوسائل طمس الحقيقة وتهميش الجريمة غير أنّ هبة المجتمع المدني، وعلى رأسه الاتحاد العام التونسي للشغل و عمادة المهندسين التونسين الذين وقفوا معهم، أظهرت أنّ الشهيد شهيد اِغتيال فكري وشهيد الأمة جمعاء وليس العائلة فقط”.

وشهدت مدينة صفاقس عصر السبت ثلاث مسيرات متزامنة إكراما للشهيد المهندس محمد الزواري وتنديدا بالجريمة التي استهدفته الخميس قبل الماضي.