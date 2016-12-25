منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، الأحد، الفنان المصري تامر حسني، من السفر إلى تركيا؛ لعدم حصوله على موافقة أمنيّة مسبقة.

وقال مصدر أمني بمطار القاهرة، إنّه أثناء إنهاء الفنان تامر حسني إجراءات سفره إلى إسطنبول، تبيّن أنه لم يحمل موافقة أمنية للسفر إلى تركيا حيث إن مصلحة الجوازات تشترط لسفر من هم في سن “18 إلى 40″ سنة، الحصول على موافقة أمنيّة مسبقة، وأضاف أنّه تمَّ إبلاغه وخروجه من الدائرة الجمركية بالمطار.

من جانبه، قال تامر حسني لـ”اليوم السابع” إنه تأخر على موعد الطائرة المتجهة إلى تركيا لحضور حفل زفاف أحد الأصدقاء، مشيرا إلى أنه قام بتغيير موعد حجز طائرته إلى مساء اليوم، ولم يتم منعه من السفر، بحسب ما أعلنت سلطات مطار القاهرة.