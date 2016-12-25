وافق رجل الأعمال البالغ من العمر 21 عامًا، على أن يُباع في مزاد علني لمن يدفع أكثر، عارضاً نفسه للزواج من شخص غريب تماماً لمدة سنة واحدة على الأقل، من أجل تجنب دعوى قضائية ، وذلك بعد أن فشل في الوفاء بتعاقد كان قد وقعه مع الموقع الإلكتروني الروسي لبيع الهدايا “بيش شوب”.

وظهر قبل أسبوع، منتج غريب على قائمة العرض في “موقع بيش شوب”، حيث كُتب أن هناك شاباً يدعى ألكسندر كرامارينكو متاح للزواج، بضمان سنة ،بحسب صحيفة “أوديتي”.

أشير إلى أن السلعة (الشاب) متوافر بالمخازن، وتضمن وصفاً تفصيلياً شمل العمر، والطول، والوزن، والبرج والاهتمامات، وصور (بملابس وعار الصدر), وذكر الإعلان أن ألكسندر، سيعرض للزواج في مزاد علني لمن يدفع أكثر، ودعا النساء اللاتي لا يزيد عمرهن عن 35 عامًا، لتقديم عطاءات للحصول على فرصة لتصبح زوجته ​​لمدة سنة على الأقل، وقد بدأ المزاد بـ10 آلاف روبل.

وعلى الرغم من أن هذا يبدو مبتذلاً جداً وخياليًا، إلا هذه المزحة شائعة إلى حد ما كي نكون منصفين، وأحياناً ما تكون خطط معقدة جداً لجذب اهتمام وسائل الإعلام، والحصول على دعاية مجانية للشركات، ولكن هذه القصة تبدو حقيقية.

ويصرح على صفحة “المنتج”، الموقع أن رجل الأعمال البالغ من العمر 21 عامًا مدين لهم بحوالي 3 ملايين روبل روسي (51 ألف دولار)، وبعد فشله بالوفاء بعقد لتسليم 1830 من ألواح الأرضية الخشبية المطبوعة، بعدما أرسلوا له المواد للطباعة، لم يقم بتسليم المنتجات جاهزة، ولم يستطع إعادة المواد الأساسية حتى، وذلك لأسباب خارجة عن إرادته.

وتكون هذه قصة مُختلقة أيضاً، ولكن هناك عدد من وكالات الأنباء الروسية التي اتصلت بكل من متجر الهدايا الإلكتروني و”كرامارينكو”، وأكدت المصادر أن القصة حقيقية.

واوضح الكسندر بيلوسوف، ممثل موقع بيش شوب: “ألكسندر كان وسيطاً، وأخذ الطلب ومرره لطرف ثالث ليصنعه، ولكن شريكه خدعه وهو الآن مدين لنا”.

كان الموقع على وشك مقاضاته للحصول على تعويض، ولكنهم عرضوا عليه هذه الصفقة كبديل، وكان عليه أن يوافق، على أن يتم بيعه في المزاد العلني وتزوج الفائزة لمدة سنة على الأقل، ويبدو أنه وافق.

وبهذه الطريقة، يحصل الموقع على جزء من المال المُستحق، وبعض الدعاية المجانية، بينما يمكن أن يصبح “كرامارينكو” حراً من العقد بعد سنة من الزواج.

وفي حال كنت تظن أنه ما من أحد سيدفع مالاً ليتزوج شخصًا غريبًا، يقول الكسندر بيلوسوف، إنهم تلقوا بالفعل عروضًا بحوالي 300 ألف روبل (5 آلاف دولار) وهم يتوقعون أكثر من ذلك مع اقتراب الموعد النهائي للمزاد.

وفي 21 ديسمبر، أعلن الكسندر بيلوسوف، أن الموقع قد تلقى نحو 200 عطاء على المنتج الفريد من نوعه، وكان ثلثهم من الرجال، ولكن وفقًا للقواعد، لم تحتسب سوى عطاءات النساء الأقل من 35 عامًا، وتم استبعاد البقية.

ويبدو أنه سيتم الإعلان عن الفائزة في نهاية هذا الأسبوع، ولكن بالنسبة للعطاء الفائز سيبقى المبلغ سرياً، ولن يتم الكشف عنه، وأضاف: “ما يمكنني قوله هو أن العطاء الفائز قد تجاوز ديون العريس”.

وسيتم تحديد موعد زفاف ألكسندر كرامارينكو هذا الأسبوع، وفي تلك الأثناء، جذبت هذه القصة لألكسندر الكثير من الشهرة، ويدعي بيلوسوف، أنه تلقى بالفعل عروض عمل من عدة وكالات لعرض الأزياء.