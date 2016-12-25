اعتبر الدبلوماسي الجزائري السابق وأحد مؤسسي حركة “رشاد”، محمد العربي زيتوت، أن حكام الخليج الداعمين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصبحوا أسرى له، وأنه إذا ما تخلوا عنه انهار نظامه مما يعجل برحيلهم هم، على حد قوله.
وقال “زيتوت” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” اصبح حكام #الخليج أسرى صنيعتهم #السيسي إن هم إستمروا في تمويله ضاعت أموالهم وهاهي ترتد ضدهم وإن هم تخلوا عنه إنهار نظامه فعجل برحيلهم #مصر”.
اصبح حكام #الخليج أسرى صنيعتهم #السيسي
إن هم إستمروا في تمويله ضاعت أموالهم
وهاهي ترتد ضدهم
وإن هم تخلوا عنه إنهار نظامه
فعجل برحيلهم#مصر
— محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) December 24, 2016
وكان النظام المصري قد سحب مشروع قرار في مجلس الامن الدولي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك رضوخا لضغوط من الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب الذي لم يستلم السلطة رسميا، وهو الامر الذي أشعل موجة من الغضب في الوطن العربي.
2 تعليقات علي “دبلوماسي جزائري: حكام الخليج أصبحوا أسرى للسيسي ولو تخلو عنه إنهار نظامه وعجل برحيلهم”
( سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص )
يكتبون ويقولون
المسأله كلها اقراص صلبه سيديهات
لدى التنظيم المصرائيلي بها فضائح لبعض رؤوس التنظيم السلولي
حتدفعوا يعني حتدفعوا والا فزائح بنشرها !!!!
اي انهم ماسكينهم من الرجل واليد اللي بتوجعهم ههههههه