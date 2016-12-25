اعتبر الدبلوماسي الجزائري السابق وأحد مؤسسي حركة “رشاد”، محمد العربي زيتوت، أن الداعمين للرئيس المصري ، أصبحوا أسرى له، وأنه إذا ما تخلوا عنه انهار نظامه مما يعجل برحيلهم هم، على حد قوله.

 

وقال “زيتوت” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” اصبح حكام # أسرى صنيعتهم # إن هم إستمروا في تمويله ضاعت أموالهم وهاهي ترتد ضدهم وإن هم تخلوا عنه إنهار نظامه فعجل برحيلهم #”.

 

وكان النظام المصري قد سحب مشروع قرار في الدولي يدين الإسرائيلي في المحتلة، وذلك رضوخا لضغوط من الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد الذي لم يستلم رسميا، وهو الامر الذي أشعل موجة من الغضب في الوطن العربي.

 