اعتبر الدبلوماسي الجزائري السابق وأحد مؤسسي حركة “رشاد”، محمد العربي زيتوت، أن حكام الخليج الداعمين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصبحوا أسرى له، وأنه إذا ما تخلوا عنه انهار نظامه مما يعجل برحيلهم هم، على حد قوله.

وقال “زيتوت” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” اصبح حكام #الخليج أسرى صنيعتهم #السيسي إن هم إستمروا في تمويله ضاعت أموالهم وهاهي ترتد ضدهم وإن هم تخلوا عنه إنهار نظامه فعجل برحيلهم #مصر”.

اصبح حكام #الخليج أسرى صنيعتهم #السيسي

إن هم إستمروا في تمويله ضاعت أموالهم

وهاهي ترتد ضدهم

وإن هم تخلوا عنه إنهار نظامه

فعجل برحيلهم#مصر — محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) December 24, 2016

وكان النظام المصري قد سحب مشروع قرار في مجلس الامن الدولي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك رضوخا لضغوط من الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب الذي لم يستلم السلطة رسميا، وهو الامر الذي أشعل موجة من الغضب في الوطن العربي.