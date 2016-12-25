شب حريق هائل صباح الأحد، في أحد خزانات الوقود في مصافي النفط المتواجدة في مدينة حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل، وهرعت قوات كبيرة من طواقم الإطفاء لمحاولة إخماد الحريق.

وأفاد موقع “واللا” الإسرائيلي، بأن قوات كبيرة من طواقم الإطفاء هرعت للمكان، في محاولة للسيطرة على الحريق، في الوقت الذي لم يعرف فيه بعد سبب نشوب هذا الحريق.

وشهدت إسرائيل مؤخراً موجة حرائق غير مسبوقة التهمت مساحات واسعة من الاراضي الفلسطينية المحتلة, وكبدت الحكومة الإسرائيلية خسائر قدرت بمئات المليارات, الامر الذي دعا الحكومة الاسرائيلية بالاستنجاد بحلفائها لإنقاذها من النيران التي هددت عرشها.