ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” الأحد أن “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء” في بلدية القدس المحتلة تتجه للمصادقة الأربعاء المقبل على بناء 5600 وحدة استيطانية جديدة.

ويبدو أن هذه المصادقة تأتي ردا على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الذي أقر بموافقة معظم اعضائه، بإدانة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة وطالب بوقفه.

وستصادق هذه اللجنة الإسرائيلية على مشروع بناء 2600 وحدة استيطانية في مستوطنة “غيلو” جنوب القدس و2600 وحدة أخرى في مستوطنة “غفعات همتوس” جنوب المدينة و400 وحدة في مستوطنة “رمات شلومو” شمالها.

ونقلت الصحيفة عن مائير ترجمان، نائب رئيس بلدية القدس ورئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية قوله “لا تهمني الأمم المتحدة أو أي جهة تحاول أن تملي علينا ماذا نفعل بالقدس، وكلي أمل أن تقدم لنا الحكومة والإدارة الأمريكية الجديدة الدافع والدعم الذي يمكننا من تعويض النقص في البناء الذي نجم خلال سنوات (الرئيس الأمريكي باراك) أوباما الثمانية”.

وساند الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب, إسرائيل في مجلس الأمن الامر الذي أثار غضب الشارع الفلسطيني والعرب من موقف مصر وسحبها مشروع قرار ادانة الاستيطان.