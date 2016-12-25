وجه المفكر الكويتي، عبد الله النفيسي تحذيرا للعرب، داعيا إلى عدم التفاؤل من قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الخاص بإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعي، وذلك استنادا لما أدلى به الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب من أن وضع الامم المتحدة سيختلف بعد 20 يناير المقبل، وهو تاريخ توليه السلطة رسميا.

وقال “النفيسي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “فرحة العرب بقرار مجلس الأمن الأخير حول المستوطنات الإسرائيليه يبدو أنها لن تطول إذ من المرجح أن يغير ترامب موقف الUS إلى عكسه في 20يناير”.

فرحة العرب بقرار مجلس الأمن الأخير حول المستوطنات الإسرائيليه يبدو أنها لن تطول إذ من المرجح أن يغير ترامب موقف الUS إلى عكسه في 20يناير. — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) December 25, 2016

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في تغريدة له عبر حسابه بتويتر أن الامور في الأمم المتحدة ستختلف بعد توليه السلطة، وذلك على إثر إقرار مجلس الأمن الدولي قنون يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.