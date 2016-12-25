وجه المفكر الكويتي، عبد تحذيرا للعرب، داعيا إلى عدم التفاؤل من قرار الدولي الأخير الخاص بإدانة واعتباره غير شرعي، وذلك استنادا لما أدلى به الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد من أن وضع الامم المتحدة سيختلف بعد 20 المقبل، وهو تاريخ توليه رسميا.

 

وقال “النفيسي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “فرحة بقرار مجلس الأمن الأخير حول الإسرائيليه يبدو أنها لن تطول إذ من المرجح أن يغير ترامب موقف الUS إلى عكسه في 20يناير”.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في تغريدة له عبر حسابه بتويتر أن الامور في ستختلف بعد توليه السلطة، وذلك على إثر إقرار مجلس الأمن الدولي قنون يدين الاستيطان الإسرائيلي في .