تصدر هاشتاغ #نازلين_25يناير_علشان تغريدات المصريين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معربين عن استيائهم من الأوضاع التي وصلت لها البلاد في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير 2011.

وبدا امتعاض المصريين من أوضاع بلادهم الاقتصادية واضحة خلال التغريدات والتعليقات التي صاحبت الهاشتاغ, محملين النظام مسؤولية الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تشهدها البلاد, مطالبين بإصلاحات حقيقة تنقذ المصريين من البطالة وحالة الفقر.

وفي هذا السياق قال أبو على معلقا على هاشتاغ #نازلين_25يناير_علشان نرجع حق خالد سعيد وشهداء يناير ومحمد محمود وماسبيرو وبورسعيد والدفاع الجوي والنهضة والمعتقلين.

#نازلين_25يناير_علشان

نرجع حق خالد سعيد وشهداء يناير ومحمد محمود وماسبيرو وبورسعيد والدفاع الجوي ورابعه والنهضه والمعتقلين ….👌✋ — أبـو علـﮯღ #حلب❤ (@hsn602) December 25, 2016

وقال mohammed ashour #نازلين_25يناير_علشان صوتي ومش هسيبه يتسرق مني علشان اعلام الدعارة والديوثيين يبطل يعيب ويهاجم الاسلام.

#نازلين_25يناير_علشان

صوتي ومش هسيبه يتسرق مني

عشان اعلام الدعاره والديوثيين يبطل يعيب ويهاجم الاسلام — MOHِAMMED ASHOUR (@ABU_RAME_) December 25, 2016

وشهدت الشهور الأخيرة الماضية تزايد حدة الغضب في مصر بعد ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار حتى بلغت حدا جنونيا، فضلا عن عدم توافر عدة سلع استهلاكية في البلاد.

وقال وضوح إن العقل والمنطق والواقع يقول انه الثورة جاية.. ليه؟ لانهم بيدوسوا علينا جامد واحنا مش حنستحمل كثير التأخير أصعب.

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العقل والمنطق والواقع يقول إنه الثورة جاية .. ليه ؟

لأنهم بيدوسوا علينا جامد واحنا مش حنستحمل كثير

التأخير أصعب #نازلين_25يناير_علشان — وضوح .. (@wadh2_) December 25, 2016

وكتب الثائر المجهول#نازلين_25يناير_علشان نرجع مصر أم الدنيا من تاني.

#نازلين_25يناير_علشان

نرجع مصر أم الدنيا من تاني — الثائر المجهول (@s9ix1y9qaTha7Jo) December 25, 2016

ويعلق كثير من المصريين آمالهم على الذكرى المقبلة لثورة يناير معتبرين إياها فرصة قوية لتصحيح مسار الثورة التي لم تتحقق كافة أهدافها حتى الآن منذ يناير 2011.