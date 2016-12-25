تصدر هاشتاغ #نازلين_25_علشان تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معربين عن استيائهم من الأوضاع التي وصلت لها البلاد في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير 2011.

 

وبدا امتعاض المصريين من أوضاع بلادهم الاقتصادية واضحة خلال التغريدات والتعليقات التي صاحبت الهاشتاغ, محملين النظام مسؤولية الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تشهدها البلاد, مطالبين بإصلاحات حقيقة تنقذ المصريين من البطالة وحالة الفقر.

 

وفي هذا السياق قال أبو على معلقا على هاشتاغ نرجع حق خالد سعيد وشهداء يناير ومحمد محمود وماسبيرو وبورسعيد والدفاع الجوي والنهضة والمعتقلين.

 

وقال mohammed ashour  #نازلين_25يناير_علشان صوتي ومش هسيبه يتسرق مني علشان اعلام الدعارة والديوثيين يبطل يعيب ويهاجم الاسلام.

 

وشهدت الشهور الأخيرة الماضية تزايد حدة الغضب في بعد ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء حتى بلغت حدا جنونيا، فضلا عن عدم توافر عدة سلع استهلاكية في البلاد.

 

وقال  وضوح إن العقل والمنطق والواقع  يقول انه جاية.. ليه؟ لانهم بيدوسوا علينا جامد واحنا مش حنستحمل كثير التأخير أصعب.

 

وكتب الثائر  المجهول#نازلين_25يناير_علشان نرجع مصر أم الدنيا من تاني.

 

ويعلق كثير من المصريين آمالهم على الذكرى المقبلة لثورة يناير معتبرين إياها فرصة قوية لتصحيح مسار الثورة التي لم تتحقق كافة أهدافها حتى الآن منذ يناير 2011.