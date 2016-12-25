علق النائب في مجلس الأمة الكويتي، وليد الطبطبائي، على سقوط الطائرة الروسية التي كانت في طريقها إلى مدينة اللاذقية في سوريا وعلى متنها 91 عسكريا لم ينج منهم أحد.
وقال “الطبطبائي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الطائرات الروسية التي تسقط هذه اصابتها سهام ليلٍ ودعوة مظلوم ضد جبروت روسيا وليعلموا أن.. مامن يد إلا ويد ﷲ فوقها ومامن ظالم إلا سيبلى بأظلم”.
الطائرات الروسية التي تسقط هذه اصابتها سهام ليلٍ ودعوة مظلوم ضد جبروت روسيا وليعلموا أن..
مامن يد إلا ويد ﷲ فوقها
ومامن ظالم إلا سيبلى بأظلم
— وليد الطبطبائي (@Altabtabie) December 25, 2016
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت عن تحطم طائرة من طراز “توبوليف 154” تابعة للوزارة، بعد وقت وجيز على إقلاعها من مطار سوتشي جنوبي البلاد، باتجاه مطار حميميم قرب مدينة اللاذقية السورية، على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.
وأفادت وكالة “سبوتنيك” أنه كان على متن الطائرة صحفيون وموظفون عسكريون، بالإضافة إلى طاقم فرقة موسيقية، كانوا على ما يبدو سيحضرون احتفالات القوات الروسية في سوريا بأعياد الميلاد.
تعليق واحد علي ““الطبطبائي” تعليقا على سقوط الطائرة الروسية: “أصابتها سهام ليل ودعوة مظلوم””
يا رب لك الحمد والشكر على اجابة دعائنا على روسيا فلتذيقهم يا الله الدمار والخراب لبلادهم والذل ثم القتل لجنودهم وشعوبهم المستكبرة انك على كل شئ قدير
كما نسألك يا الله يا رب المستضعفين يا ناصر المؤمنين والمجاهدين في سبيلك ان تدور الدائرة على حكام العرب قاطبة ووزرائهم وشيوخهم شيوخ الضلال وجيوشهم ومخابراتهم وان تمحقهم وتقتلهم شر قتلة بعد ان تذلهم وتصغرهم وعلى المنافقين امثال هذا الطبطبائي بالذل والهوان والمرض الشديد ثم قتله شر قتلة.
يا منافق يا افاك فضحكم جنرال بريطاني وصرح انه يوجد قواعد مختلفة وغرف عمليات استخبارية بريطانية وامريكية في الكويت لمحاربة الموحدين المجاهدين في العراق وسوريا. المجاهدون الذين لا يتحالفون مع احد الا الله ويعادون كل من يعادي شرع الله ويحاربهم العالم كله بما فيه انتم والسلوليين وكل العرب ومن يدعون زورا وبهتانا انهم مسلمين. الذي يضع نفسه في شاحنة ويفجر نفسه بالصفويين والمرتدين وهو ضاحك مبتسم اين انت من هذا يا منافق يا كذاب ويا لينكم سكتم بل تحاربون المجاهدين وتحالفون الصليبيين واليهود والروس الملحدين وتفتحون اراضيكم وتنفقون اموالكم لحرب الاسلام واهله. اللهم عليك بهؤلاء المرتدين دعاء نقسم عليك به ان تعز الاسلام والمسلمين الحقيقيين ونذل الشرك والمشركين والمرتدين والمنافقين والصفويين والصليببين واليهود وان تدمرهم تدميرا بعد ان تذلهم ذلا مريرا اليما فانهم لا يعجزونك.