علق النائب في ، وليد الطبطبائي، على سقوط الطائرة الروسية التي كانت في طريقها إلى مدينة في وعلى متنها 91 عسكريا لم ينج منهم أحد.

 

وقال “الطبطبائي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” التي تسقط هذه اصابتها سهام ليلٍ ودعوة مظلوم ضد جبروت روسيا وليعلموا أن.. مامن يد إلا ويد ﷲ فوقها ومامن ظالم إلا سيبلى بأظلم”.

 

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت عن تحطم طائرة من طراز “توبوليف 154” تابعة للوزارة، بعد وقت وجيز على إقلاعها من جنوبي البلاد، باتجاه مطار حميميم قرب مدينة اللاذقية السورية، على الساحل الشرقي للبحر  المتوسط.

 

وأفادت وكالة “سبوتنيك” أنه كان على متن الطائرة صحفيون وموظفون عسكريون، بالإضافة إلى طاقم فرقة موسيقية، كانوا على ما يبدو سيحضرون احتفالات القوات الروسية في سوريا بأعياد الميلاد.