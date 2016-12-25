علق النائب في مجلس الأمة الكويتي، وليد الطبطبائي، على سقوط الطائرة الروسية التي كانت في طريقها إلى مدينة اللاذقية في سوريا وعلى متنها 91 عسكريا لم ينج منهم أحد.

وقال “الطبطبائي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الطائرات الروسية التي تسقط هذه اصابتها سهام ليلٍ ودعوة مظلوم ضد جبروت روسيا وليعلموا أن.. مامن يد إلا ويد ﷲ فوقها ومامن ظالم إلا سيبلى بأظلم”.

الطائرات الروسية التي تسقط هذه اصابتها سهام ليلٍ ودعوة مظلوم ضد جبروت روسيا وليعلموا أن..

مامن يد إلا ويد ﷲ فوقها

ومامن ظالم إلا سيبلى بأظلم — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) December 25, 2016

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت عن تحطم طائرة من طراز “توبوليف 154” تابعة للوزارة، بعد وقت وجيز على إقلاعها من مطار سوتشي جنوبي البلاد، باتجاه مطار حميميم قرب مدينة اللاذقية السورية، على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” أنه كان على متن الطائرة صحفيون وموظفون عسكريون، بالإضافة إلى طاقم فرقة موسيقية، كانوا على ما يبدو سيحضرون احتفالات القوات الروسية في سوريا بأعياد الميلاد.