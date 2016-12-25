تداول ناشطون بحرينيون، مقطع فيديو لمجموعة من وهم يحتفلون في بلدة “باب البحرين” وهم ينشدون أهازيجا خاصة بهم تدعوا لهدم المسجد الأقصى.

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر مجموعة من اليهود البحرينيين وهم يتراقصون على أنغام ويرددون أغنية تدعو لبناء المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى.

 

من جانبهم شنَّ رواد تويتر هجوما عنيفا على لسماحها القيام بمثل هذه الأمور، داعين إلى محاسبة كل من هو مسؤول عن هذه الفعلة.