تداول ناشطون بحرينيون، مقطع فيديو لمجموعة من يهود البحرين وهم يحتفلون في بلدة “باب البحرين” وهم ينشدون أهازيجا خاصة بهم تدعوا لهدم المسجد الأقصى.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر مجموعة من اليهود البحرينيين وهم يتراقصون على أنغام الموسيقى ويرددون أغنية تدعو لبناء معبد سليمان المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى.

"نبني البيت المُقَدَّس علي أنقاض الاقصى ونحن الان على الحائط الغربي"

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هذه ترجمة لبعض كلمات نشيد هؤلاء الصهاينة عند #باب_البحرين #ياللعار pic.twitter.com/of4no2ilXE — ناصر الفضالة #الأقصى (@nsfadala) December 24, 2016

من جانبهم شنَّ رواد تويتر هجوما عنيفا على السلطات البحرينية لسماحها القيام بمثل هذه الأمور، داعين إلى محاسبة كل من هو مسؤول عن هذه الفعلة.

@nsfadala @ShShmri من جد انا في حلم او علم — Mazen (@munomo) December 25, 2016

@nsfadala خداي يخدي كل واحد مسؤول عن هذي المسخره — Feez (@CrownFeez) December 24, 2016

@nsfadala @mohanna63 هذا استفزاز للعرب والمسلمين في مكانهم يجب على الجهات الأمنية منعهم — إياد الكوهجي (@eyadalkooheji) December 25, 2016

@nsfadala أين المسؤلين عنهم ولماذ يسمح لهم في الغناء

ومن أتي بهم — Soud Alfalh (@soudAlfalh123) December 25, 2016