قالت الإعلامية المصرية المثيرة للجدل، أماني الخياط، إن غلاء الأسعار اختبار من الله للمصريين وليس من النظام، عقابا لهم على الاستهلاك الزائد من أجل أن يتحملوا الغلاء والظروف التي تمر بها البلاد، ومراجعة أنفسهم.

وأضافت “أماني”، في برنامجها “مباشر من العاصمة” المذاع على قناة “أون تي في لايف”: “لازم نكون مستعدين ندفع ثمن الحلم اللي نزلنا عشانه الميدان، وبلاش تعاطف مع الغلابة والبسطاء، لازم يتحملوا ثمن أنه آن الآوان للإفاقة، لازم ناخد عبرة من مشهد بكاء السيسي في أبو رواش، هذا المشهد يؤكد أن اللحظة اختلفت، ارتفاع الأسعار سلاح ربنا لتعليمنا، والرئيس تتأذي مشاعره لما يلاقي الواحد لسه بيحلم أنه ياكل 4 طقّات، لازم نراعي مشاعره، الأكل الكتير بيثقل البدن، والشيطان بيخش جوانا، لازم نتعلم نعيش ونكون راضيين بحالنا”.

وتابعت: “بعد بكاء السيسي ربنا محبش يسيبه في الحيرة لأن الضغط عليه أكثر من اللازم وكان لازم يساعده، لأنه مختار أداة تعلمنا عشان نبطل الاستهلاك وناكل عمال على بطال ونملأ بطوننا، فكان لازم يديله الأمارة، بأن يكون من الكاظمين الغيظ وأن لا يكون معنيا بصورته وشخصيته أمام الناس، مستشهدة: “لما حاولت سيدة تقبيل يده، عبرت عن حبها ورضاها بالمعيشة في مصر، لكن المصريين مش هيقبلوا بفكرة الغلاء بوصفها أداة التعلم من ربنا، وعدم قبول المصريين بالغلاء زي اللي حصل في عهد النبي لما نزلت عليه الرسالة ولم تؤمن قريش، لكن لو فضلنا واقفين عند السكر والعدس يبقى إحنا في أزمة”.

واستكملت: “هل أنتم مؤمنون بحق؟، هل غلاء الأسعار ربنا عمله صدفة؟، ولا ممكن الأمر دا يتم خارج إرادة الله؟”، لتستدرك كلامها، قائلة: “يسامحني ربنا”.