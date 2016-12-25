قال الكاتب والحقوقي الجزائري أنور مالك إن سيلان الدم السوري سببه منظومة أمنية وإستخباراتية تمتد من طهران الصفوية إلى الصهيونية.

 

وأضاف مالك في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”,.. إن الشعب السوري حاول تفكيك تلك المنظومة بثورته ضد عرابها نظام الأسد! “.

وطالب مالك ثوار بالتوحد ضد الأسد فقط لأن ذلك إن لم يجري فإن الأسد ” سيبدد شملكم ولن يسأل عنكم أحد قط! “.

وتابع ” تخيلوا أن الأسد تعامل بحكمة مع ثورة فقدم استقالته في البداية وسلم السلطة لغيره فهل ستغرق سورية بمستنقع حرب نجسة؟ طبعا الجواب لا! “.

وواصل تغريده قائلاً ” إرهاب الدولة الذي تمارسه أنظمة كنظام الأسد والملالي بسورية والعراق أخطر وأقذر من إرهاب تمارسه تنظيمات ومنها داعش التي صنعوها لتبرير إرهابهم “.

 

 