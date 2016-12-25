ذكرت وسائل إعلام تونسيّة، أنه سيتم استدعاء الإعلامي بقناة “التاسعة” التونسية برهان بسيس، للتحقيق معه على خلفية تصريحاته حول اغتيال الشهيد محمد الزواري، حيث كان أول من أشار الى تورّط جهاز الموساد الإسرائيلي في الجريمة.

لكنّ “بسيس” نفى في تصريح لـ”الاخبارية” ما راج من اخبار حول استدعائه للاستماع اليه على خلفية تصريحاته بخصوص اغتيال محمد الزواري. وقال انه حتى اللحظة لم يتلق اي استدعاء.

كان “بسيس”، اتهم “الموساد” الإسرائيلي، بتنفيذ عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري، حيث كتب على “فيسبوك”: “محمد الزواري خرج من تونس سنة 91 استقر لمدة قصيرة في ليبيا ثم السودان ثم سوريا، في سوريا وربط علاقات متطورة مع حركة حماس الفلسطينية وكان مقربا منها ليتعاون مع جناحها العسكري الذي استفاد من مهاراته العلمية ونبوغه”.

وأضاف أن “الزواري كان أول دفعته بالمدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس، كان يعمل منذ مدة على مشروع تطوير الطائرات دون طيار وتصنيعها، رصده الموساد الإسرائيلي منذ مدة وكان محل متابعة إلى حدود آخر تنقل له الذي كان منذ مدة قصيرة في لبنان قبل أن يعود إلى تونس و صفاقس تحديدا أين تم اغتياله .. الخلاصة :الموساد الإسرائيلي نفذ عملية الاغتيال بصفاقس”.