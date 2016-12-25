ذكرت وسائل إعلام تونسيّة، أنه سيتم استدعاء الإعلامي بقناة “التاسعة” التونسية ، للتحقيق معه على خلفية تصريحاته حول الشهيد ، حيث كان أول من أشار الى تورّط جهاز الإسرائيلي في الجريمة.

 

لكنّ “بسيس” نفى في تصريح لـ”الاخبارية” ما راج من اخبار حول استدعائه للاستماع اليه على خلفية تصريحاته بخصوص اغتيال محمد الزواري. وقال انه حتى اللحظة لم يتلق اي استدعاء.

 

كان “بسيس”، اتهم “الموساد” الإسرائيلي، بتنفيذ عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري، حيث كتب على “فيسبوك”: “محمد الزواري خرج من سنة 91 استقر لمدة قصيرة في ليبيا ثم السودان ثم ، في وربط علاقات متطورة مع حركة الفلسطينية وكان مقربا منها ليتعاون مع جناحها العسكري الذي استفاد من مهاراته العلمية ونبوغه”.

 

وأضاف أن “الزواري كان أول دفعته بالمدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس، كان يعمل منذ مدة على مشروع تطوير الطائرات دون طيار وتصنيعها، رصده الموساد الإسرائيلي منذ مدة وكان محل متابعة إلى حدود آخر تنقل له الذي كان منذ مدة قصيرة في لبنان قبل أن يعود إلى تونس و صفاقس تحديدا أين تم اغتياله .. الخلاصة :الموساد الإسرائيلي نفذ عملية الاغتيال بصفاقس”.