قال محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق إنه لا يحب الدخول في مهاترات وجدال لا ينفع، وإنه تربى على أن يسلّم أمره لله في كل أمور الدنيا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «العربي الرياضي»، المذاع على قناة «العربي»، مع الكابتن نادر السيد: «أنا متربي، والناس ذكية، بتقدر تميز كل شيء، أما همومي ومشكلاتي فلا أحب أن أحمّل الناس وعائلتي بها»، متابعًا: «أبنائي أهلاوية؛ منعًا لأة شائعات، وأتوقع لهم مستقبلًا باهرًا».

وعن قرار التحفظ على أمواله، قال: «تعرضت لظلم بعد التحفظ على أموالي، والبعض حاول استخدامي كشماعة، ولكن ظروف الحياة العامة، لا تحتمل أي شد أو جذب؛ لذلك فضلت الصمت».