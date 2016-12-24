“سيد جواد غفاري” جنرال إيراني، يقود ميليشيات يقدر عددها بنحو سبعة آلاف مقاتل، ارتكبت جرائم بحق المدنيين في مدينة حلب السورية.

وتجمع مختلف المصادر الإخبارية التي نقلت عن “لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب” التابعة “للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” المعارض، أن الاسم الأصلي للجنرال الإيراني سيد جواد غفاري هو “أحمد مدني”.

تولى “جواد” الذي اشتهر بلقب “جزار حلب” مهام قيادة الجبهة الشمالية لقوات الحرس الإيراني في سوريا، حيث عين قائدا عاما لها منذ أكتوبر 2015، وهو أيضًا قائد الميليشيات التي تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.

كان سيد جواد أحد قادة الحرس في الحرب الإيرانية- العراقية خلال ثمانينيات القرن الماضي. حسب ما ذكر موقع صحيفة “العرب” القطرية

وظهر في الواجهة في ظل الأحداث التي تشهدها حلب السورية، حيث ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أنه لعب دورا كبيرا في حصار المدينة وفي الهجمات التي نفذت فيها، والتي اعتبرها الرأي العام العالمي جرائم حرب واضحة.

يستقر الجنرال الإيراني في ثكنة عسكرية جنوب شرق حلب ويقود جواد ميليشيات تمارس عنفا وحشيا ضد سكان حلب، ويقدر عددها بنحو سبعة آلاف مقاتل، ينتمون إلى حزب الله الإرهابي وحركة النجباء العراقية وكتيبة “الفاطميون” الأفغانية وكتيبة “الزينبيون” الباكستانية.

ومنذ ثلاث سنوات تنتشر الميليشيات الأجنبية في حلب وتشارك مع قوات النظام السوري في تنفيذ الهجمات على الأحياء الشرقية للمدينة. ولا تميز هذه الميليشيات أثناء هجماتها التي تستخدم فيها أسلحة ثقيلة، بين المدنيين وقوات المعارضة السورية.

كما انتهكت تلك الميليشيات اتفاق وقف إطلاق النار في حلب عدة مرات، واستمرت في شن هجماتها على الأحياء المحاصرة، وتعمدت إيقاف إحدى قوافل المدنيين المغادرة واحتجزت ركابها رهائن.

وأقدم الجنرال جواد على إعطاء أوامر لميليشياته بتوقيف قافلة تقل مدنيين أجلوا من أحياء حلب الشرقية المحاصرة، واحتجزوا 800 شخص رهائن في سبيل الحصول على تنازلات من المعارضة السورية.

كان الجنرال الإيراني طالب عدة مرات -عبر الروس- بفك الحصار عن الفوعة وكفريا في محافظة إدلب، غير أن المعارضة السورية رفضت تلك المطالب، وأكدت أن سكان البلدتين يتلقون مساعدات كافية، ووضعهم لا يُقاس مع وضع سكان أحياء شرق حلب التي تحاصرها قوات النظام.

وتؤكد مصادر المعارضة الإيرانية أن الجنرال جواد يرتبط بعلاقة وثيقة مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، وأنه التقى بشار الأسد برفقته.