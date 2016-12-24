أقدم هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، على تهديد القاضي اللبناني زاهر حمادة المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين أثناء استجوابه كمدعى عليه بتهمة اخفاء معلومات في قضية الصدر.

وكشف مصدر قضائي، أنّ القاضي حمادة عقد جلسة تحقيق في ملف الصدر، وقد مثل امامه هنيبعل القذافي حيث كان مقرراً استجوابه، في حضور وكلاء عائلات الصدر ويعقوب وبدرالدين.

وأوضح المصدر انه لدى سؤال القذافي الابن عمّا إذا كان يريد محامياً للدفاع عنه قبل استجوابه، بعد تنحي وكيله المحامي أكرم عازوري، فكان رد اﻷخير “انا لا أؤمن بك ولا بقضائك الفاسد والزائف”.

ثمّ رفع اصبعه مهددا وقال للقاضي حمادة “انت تأسرني بدون سبب، وأحذرك من الاستمرار بتوقيفي، واذا لم تخلي سبيلي أنا أعرف كيف أتصرف معك”.

وأشار المصدر القصائي إلى أنّ هنيبعل اطلق عبارات نابية جدا ومسيئة بحق المحقق العدلي والقصاء اللبناني.

وعلى أثر هذا التهديد أمر القاضي حمادة بإخراج الموقوف من مكتبه، ونظم محضرا بوقائع ما حصل، وضبط افادات وكلاء عائلات الصدر ويعقوب وبدرالدين كشهود على ما جرى، وأحال هذا المحضر على النائب العام الاستئافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر الذي ادعى على القذافي الابن بجرم تهديد القاضي حمادة والذم بالقصاء اللبناني وتحقيره، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.