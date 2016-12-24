توقع الفلكي إبراهيم حزبون، أن تنظيم “داعش” سيواصل هجماته المختلفة في عام 2017، وسينتهي بداية عام 2018، لافتاً إلى أنّ تغييراً جذرياً سيحدث لإيران بعد تهديد ترامب بفسخ الاتفاق النووي معها، العام 2017.

وفيما يلي توقعات “حزبون” لأوضاع البلدان العربية العام 2017:

الأردن: برجها الجوزاء وسيكون في برج الحظ، ولن يؤثر عليها الإرهاب.

العراق: وضعه مختلف فهو مفسخ ومفكك، نتيجة الطوائف المتناحرة، ووجود قوميات كالأكراد والعرب واستمرار النزاعات.

اليمن: فوضى نتيجة المد الشيعي الذي يهدف للسيطرة على المنطقة، وبمجرد تحرك أورانوس من تلك الزاوية مع بلوتو سيكون تغيير إيجابي في كل هذه الدول.

أما لبنان وبرجها العقرب تكون مشكلتها في الاقتصاد وهي بحاجة لدعم، وسيكون هناك استقرار أكثر من قبل، فزحل تركهم وتوجه لبيت المال.

أما مصر فلديها عدد من المشاكل، لأن عدد السكان كبير وهذا يخلق العديد من الأزمات، وحتى لو غادر السيسي لن يتحسن الاقتصاد المصري، وستحتاج على الأقل لعام أو عامين لتعود وتقف على رجليها.

السعودية: سيكون هناك وضع مطمئن جدا، وبرجها الميزان ووجود المشتري في هذا البرج يخلق جوا من الطمأنينة، وليس هناك ما يبعث على القلق.

على الساحة الفلسطينية هذا العام لا يختلف عما قبله، لن يكون هناك سلام ولن يكون هناك مواجهات عنيفة، كما ان السياحة لن تتاثر، وهناك تشابه بين العام القادم والعام الماضي، ولا تغيير على الوضع بصورة عامة.

وفي نهاية 2018 سيكون هناك بادرة قوية للسلام وإقامة الدولة الفلسطينية، كما كانت في 2012 بعد لقاء على مستوى رفيع ولكن مع الأسف ضاعت الفرصة آنذاك.