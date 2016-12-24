قال عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إن هناك إحباطا متزايدا في من الذي تحول “الى عبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلا”.

وأضاف عبد الله في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “” أطلعت عليهم “وطن”.. “خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد يوما بعد يوم شعور الاحباط تجاه أداء النظام في وتحوله لعبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلا “.

وتابع ” وخلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد الاستياء من الدبلوماسية المصرية التي يصعب تحقيق حد أدنى من التنسيق معها تجاه قضايا مصيرية”.

 

وزاد على ما سبق القول ” لكن رغم الاستياء والاحباط، العواصم الخليجية حريصة على استقرار مصر وملتزمة بدعمها بكل ثقلها السياسي والمالي..التخلي عن مصر غير وارد حاليا”.

 