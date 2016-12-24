استنكر مدير المكتب الإعلامي بالخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، الحالة التي وصلت لها مصر بعد سحبها لمشروع من يدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وقال “الرميحي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الدولي يتبنى بأغلبية ساحقة قرارا يدين الاسرائيلي ،،ياخسارة مصر العروبة”.

 

من جانبهم شن متابعو “الرميحي” هجوما حادا على الرئيس المصري عبد الفتاح ، معتبرين أن مصر لم تصل لهذه الحالة إلا من تحت أيدي “”.

 