استنكر مدير المكتب الإعلامي بالخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، الحالة التي وصلت لها مصر بعد سحبها لمشروع قرار من مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال “الرميحي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” مجلس الامن الدولي يتبنى بأغلبية ساحقة قرارا يدين الاستيطان الاسرائيلي ،،ياخسارة مصر العروبة”.

مجلس الامن الدولي يتبنى بأغلبية ساحقة قرارا يدين الاستيطان الاسرائيلي ،،ياخسارة مصر العروبة — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) December 23, 2016

من جانبهم شن متابعو “الرميحي” هجوما حادا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معتبرين أن مصر لم تصل لهذه الحالة إلا من تحت أيدي “آل سعود”.

@aromaihi انها مصر التي ارادها الهالك عبد الله. وما خفي كان أعظم — imam imam (@dzirihour) December 23, 2016