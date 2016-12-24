قالت مواقع إلكترونية إيرانية إن متشددين رشقوا مساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني للشئون البرلمانية، حسين على اميرى، بالحجارة .

وأوضحت المواقع الإيرانية، أن بعض المحتجين الذين رشقوا مساعد روحاني قاموا بإطلاق شعارات “الموت لأهل الفتنة”، وهو مصطلح اعتاد المتشددون إطلاقه على الإصلاحيين الذين تضامنوا مع احتجاجات 2009 التي تلت الانتخابات الرئاسية التي صعد فيها أحمدي نجاد.

كما أطلق المتشددون شعار “إحصائياتكم كاذبة”، في إشارة إلى إحصائيات أعلنها مساعد روحاني في إحدى مقابلاته التلفزيونية عن الأوضاع في البلاد.

وانتقدت الصحف التي تنتمى للتيار الإصلاحي الواقعة، وقالت صحيفة شرق إنها ليست المرة الأولى التي يعرض فيها مسئول للرشق بالسبح أثناء إلقاء خطابه، فقد تعرض على لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني في 2012 إلى رشق بالسبح والأحذية واشتباكات أثناء خطبته.