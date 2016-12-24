ذكرت مواقع إخبارية تونسيّة، أنّ الفنان جورج وسوف سيتقاضى حوالي 800 الف دينار تونسي، من اجل حضوره في برنامج “عائشة” الذي يبثّ على قناة “التاسعة” التونسية .

وحل جورج وسوف بتونس يوم الجمعة لإجراء الحوار، الذي تم تسجيله بالفعل، فيما أشارت مصادر مطلعة أن الحلقة ستكون “استثنائية”.

يذكر أن “سلطان الطرب” قام بخمس لقاءات تلفزيونية فقط في حياته، وسيكون هذا اللقاء السادس في تونس.

في سياق قريب، نفى المكلف بالإعلام و الاتصال بوزارة النقل جمال الفرشيشي ما راج بخصوص تعرض حقيبة الفنان جورج وسوف للسرقة أو الاختفاء لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي .

وأوضح أن مرافقي الفنان غادروا المطار دون أخذ الحقيبة بعد نسيانها هناك مؤكدا أنها موجودة لدى مكتب الديوانة بالمطار في انتظار وصول أحد مرافقي الفنان لآخذها بعد علم إدارة المطار بأن الحقيبة المتروكة تعود لجورج وسوف.