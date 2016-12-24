تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف أن ثورة 25 يناير 2011، تشبه إلى حد كبير ثورة الفراعنة ضد حكم الملك رمسيس الثالث العام 1155 قبل الميلاد ، والتي تعد أقدم ثورة في التاريخ الإنساني.

وبحسب الفيديو المتداول الذي نشرته قناة “المجلة” على اليوتيوب ورصدته “وطن” أن الثورة الفرعونية كانت أول صرخة لقدماء المصريين المتظاهرين تحت شعار “نحن جوعى نحن جوعى” وهو ما حدث فى ثورة 25 يناير ، والتى طالبت بـ “العيش والحرية والعدالة الاجتماعية” ، كما أنها قد حدثت في وقت كان الملك وكهنته وحكومته يستعدون للاحتفال بعيد (سد) الملكي بمناسبة بمرور 30 عاما على إعتلاء رمسيس الثالث عرش مصر ، وهى عدد سنوات حكم مبارك لمصر.

وأوضح الفيديو أن ثورة المصريين القدماء عام 1155 ق. م وقعت أحداثها في غرب مدينة الأقصر في زمن حكم الملك رمسيس الثالث الذي حكم مصر منذ العام 1184 ق.م ، وتوفى في يوم 15 من الشهر الثالث من فصل “شمو” (الربيع – الصيف) فى العام الثانى والثلاثين من حكمه عن عمر يناهز السبعين عاما تقريبا. وقال إن من أسباب اندلاع تلك الثورة عدم صرف مرتبات ومقررات العمال لمدة طويلة وصلت إلى 18 يوما وهي نفس المدة التي شهدتها ثورة يناير 2011.

وبحسب الفيديو، فقد كانت ثورة الفراعنة بسبب ظهور حالات لفساد حكومي حيث قال أحد العمال المتظاهرين “إننا لم نضرب عن العمل بسبب الجوع ولكننا فعلنا ذلك لأن لدينا اتهامات خطيرة نريد توجيهها ، هناك فساد شديد بذاك الموقع الخاص بالملك”.

