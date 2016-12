أعرب نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم “كريستيانو رونالدو” عن دعمه للأطفال السوريين عبر شريط مصور نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا النجم البرتغالي الذي حاز على جائزة أفضل لاعب في العالم مؤخرا الأطفال السوريين إلى التمسك بالأمل لأن العالم يساندهم.

وقال رونالدو في الفيديو الذي رصدته “وطن”: “أطفال سوريا نحن نعلم بأنكم تعانون كثيراً صحيح بأنني لاعب مشهور، ولكن أنتم الأبطال الحقيقيون، لا تفقدوا الأمل العالم معكم، نحن نهتم بكم، أنا معكم”.

وكان النجم البرتغالي أبدى دعمه لأطفال سوريا في منتصف آذار/مارس من العام الجاري، إذ نشر صورة له مع ابنه ذي الخمس سنوات حاملاً صورة طفل سوري لاجئ يعشق كرة القدم وفقا لما أفادت به منظمة أنقذوا الأطفال التي يشغل فيها البرتغالي سفير عالمي.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 23, 2016