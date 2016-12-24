قال الكاتب والمحلل السياسي المصري المعروف أمين إسكندر، إن سحب لمشروع قرار حول الإسرائيلي من ، كشف أن مصر في عهد في تعاون إستراتيجي عالي المستوى مع .

 

وأعلنت بعثة مصر الدائمة في نيويورك، سحب مشروع الاستيطان بشكل نهائي، ردا على مذكرة الدول الأربع التي توجهت إلى مصر بمهلة نهائية لتقديم مشروع القرار أو سحبه، حتى يتسنى لهم تقديمه.

 

وأضاف “إسكندر”، في تصريحات لموقع “مصر العربية”، أن مصالح أصبحت هى مصالح إسرائيل، بينما تآكلت القضية الفلسطينية وباتت في أدنى مستوى من الاهتمام وخارج أجندة الدول العربية.

 

وأشار إلى أن “” يتبع نفس سياسات الأنظمة السابقة في التعامل مع إسرائيل، متابعا: “ هو نفسه مبارك، ويكفي أننا نعلم أن يطلق عليه السياسيون في إسرائيل أنه بطلهم القومي، وهو أخطر من الكنز الإستراتيجي الذي كانوا يلقبون به مبارك”.

 

وشدد  على ضرورة إحياء القضية الفلسطينية من جديد، وإعادة بناء مفاهيم الصراع العربي والإسرائيلي، وتوحيد الأداة المسلحة الفلسطينية، منوها إلى أن تآكل القضية الفلسطينية أدى إلى شرذمة الكيان الفلسطيني وانقسام المنظمات الفلسطينية، وتبعية الدول العربية للأمريكان والكيان الصهيوني بما يحقق مصالحهم.