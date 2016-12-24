قال الكاتب والمحلل السياسي المصري المعروف أمين إسكندر، إن سحب مصر لمشروع قرار حول الاستيطان الإسرائيلي من مجلس الأمن، كشف أن مصر في عهد عبد الفتاح السيسي في تعاون إستراتيجي عالي المستوى مع إسرائيل.

وأعلنت بعثة مصر الدائمة في نيويورك، سحب مشروع الاستيطان بشكل نهائي، ردا على مذكرة الدول الأربع التي توجهت إلى مصر بمهلة نهائية لتقديم مشروع القرار أو سحبه، حتى يتسنى لهم تقديمه.

وأضاف “إسكندر”، في تصريحات لموقع “مصر العربية”، أن مصالح النظام المصري أصبحت هى مصالح إسرائيل، بينما تآكلت القضية الفلسطينية وباتت في أدنى مستوى من الاهتمام وخارج أجندة الدول العربية.

وأشار إلى أن “السيسي” يتبع نفس سياسات الأنظمة السابقة في التعامل مع إسرائيل، متابعا: “السيسي هو نفسه مبارك، ويكفي أننا نعلم أن السيسي يطلق عليه السياسيون في إسرائيل أنه بطلهم القومي، وهو أخطر من الكنز الإستراتيجي الذي كانوا يلقبون به مبارك”.

وشدد على ضرورة إحياء القضية الفلسطينية من جديد، وإعادة بناء مفاهيم الصراع العربي والإسرائيلي، وتوحيد الأداة المسلحة الفلسطينية، منوها إلى أن تآكل القضية الفلسطينية أدى إلى شرذمة الكيان الفلسطيني وانقسام المنظمات الفلسطينية، وتبعية الدول العربية للأمريكان والكيان الصهيوني بما يحقق مصالحهم.