فاجأ الإعلامي المصري عمرو أديب المطربة اللبنانية إليسا، بتورتة عيد ميلادها خلال أولى حلقات برنامج “كل يوم جمعة”، على فضائية “on E”، وغنا أديب وإليسا أغنية “سنة حلوة يا جميل”.

وقالت المطربة إليسا، إن ما يعجبها فى الفنانة شيرين هو إحساسها، وأصالة من أقوى الأصوات النسائية فى العالم العربى، مشيرة إلى أنها ليس لديها مشاكل مع أحد.

وأضافت إليسا، أنها أصبح لديها قناعة بأن تعيش مبسوطة ولا شىء يؤثر عليها، ويكون لديها تصالح مع ذاتها، موضحة أنها تلقت عروضا للتمثيل ولكنها رفضت كما ترفض تقديم برنامج تليفزيوني، مردفة: “تحية خاصة للجمهور المصرى، لهم محبة خاصة لقلبى”.