تداول ناشطون مصريون عبر موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لحظة تقبيل سيدة ليد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تفقده توسعات ومعارض منتجات شركة النصر للكيماويات الوسيطة.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، قالت السيدة: “إحنا فخورين بحضرتك وأنا انتخبتك وهنتخبك لمدى الحياة.. وإحنا تحت أمرك وبدعيلك في كل صلاة إن ربنا يوقف لك أولاد الحلال وينصرك وينصر مصر”.

وأضافت “أنا دكتورة كبيرة لكن أنت عندى أكبر من أي حاجة وربنا يبارك في مصر بيكم كلكم.. والناس هنا بتشتغل وخلونى أحب الجيش وأنا بحب جيش بلدي”، مؤكدة أنه عُرض عليها الحصول على الجنسية الأمريكية ولكنها رفضت وموجودة في مصر لعمل صناعة وطنية.

وهنا كشف وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي عن هوية السيدة و قال : دي دكتورة كبيرة في مجال البيئة و هي الدكتورة فايزة .

وأكدت الدكتورة المتخصصة في مجال البيئة، أن مصر تحارب حربا لا يتخيلها مخلوق من الشركات الأجنبية وأنها تحارب الفساد أيضا، قائلة: “شغلي مع الجيش عرفني أن الجيش المكان الوحيد اللي مفهوش فساد في مصر وأملنا فيك تخلصنا من الفساد”.