بارك رئيس حزب البناء والتنمية المصري قرار الدولي الذي ادان الاسرائيلي.

 

وقال الزمر في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. رغم أنف ونتنياهو صدر قرار إدانة المستوطنات الإسرائيلية لكن بعد فضيحة أكدت أن من يجلس في الاتحادية سيظل يهين ويقزم دورها حتى يرحل.

وأثار طلب مصر تأجيل التصويت على مشروع قرار الاسرائيلي ضجة كبيرة في الشارع العربي, الامر الذي اعتبره كثيرون مساندة من قبل السيسي إلى في الوقت الذي لم تستخدم فيه أمريكا حق النقض الفيتو الذي كانت تطمح له في المجلس.

 

وصوت أعضاء بأغلبية على مشروع القرار الذي أحرج إسرائيل كثيراً أمام العالم متوعدة كل الدول العربية التي لم تقف إلى جانبها بما اسمته “الثأر”.!!

 