بارك طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية المصري قرار مجلس الأمن الدولي الذي ادان الاستيطان الاسرائيلي.

وقال الزمر في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. رغم أنف السيسي ونتنياهو صدر قرار إدانة المستوطنات الإسرائيلية لكن بعد فضيحة أكدت أن من يجلس في الاتحادية سيظل يهين مصر ويقزم دورها حتى يرحل.

رغم أنف السيسي ونتنياهو صدر قرار إدانة المستوطنات الإسرائيلية لكن بعد فضيحة أكدت أن من يجلس في الاتحادية سيظل يهين مصر ويقزم دورها حتى يرحل — د.طارق الزمر (@drtarekelzomor) December 23, 2016

وأثار طلب مصر تأجيل التصويت على مشروع قرار وقف الاستيطان الاسرائيلي ضجة كبيرة في الشارع العربي, الامر الذي اعتبره كثيرون مساندة من قبل السيسي إلى إسرائيل في الوقت الذي لم تستخدم فيه أمريكا حق النقض الفيتو الذي كانت إسرائيل تطمح له في المجلس.

وصوت أعضاء مجلس الامن بأغلبية على مشروع القرار الذي أحرج إسرائيل كثيراً أمام العالم متوعدة كل الدول العربية التي لم تقف إلى جانبها بما اسمته “الثأر”.!!