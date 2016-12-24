قالت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» الأمريكية إن من المهم أن تفهم الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ما الذي سيساعد الولايات المتحدة على هزيمة تنظيم “داعش” ومن تحتاجه كشريك لها في هذه المعركة.

واعتبرت الصحيفة، في تقرير لها، أن انضمام الولايات المتحدة إلى الروس ونظام الأسد في سوريا سينظر إليه من قبل شركائها التقليديين في المنطقة -خاصة الدولة العربية السنية- على أنه دعم لتطلعات إيران للهيمنة الإقليمية، مضيفة أنه “بدلا من المساعدة في مكافحة تنظيم الدولة، سيكلفنا هذا شركاءنا العرب السنة الذين نحتاجهم”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع امتلاك الأسد لأقل من 20 ألفا من قوات الانتشار، فقد اضطر إلى الاعتماد بشكل كبير على الإيرانيين وحزب الله والميليشيات الشيعية الأخرى من أفغانستان، موضحة أن أحد المؤشرات المذهلة على مدى أهمية الدور الإيراني في الحرب هي أن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ظهر في الأيام الأخيرة وهو يتفقد الجبهة في حلب.

ورأت أن ظهور سليماني في المدينة السورية يبين أن إيران هي الدولة التي ترسم مستقبل سوريا بما يخدم أهدافها الإقليمية،

ومضت الصحيفة للقول: «يجب أن يكون العرب السنة هم من يقدمون القوى البشرية لهزيمة تنظيم الدولة، وهم من يساعدون في إعادة الإعمار وتولي الحكم في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة وضمان عدم وجود فراغ تشغله أسوأ القوات. وهم الوحيدون الذين يستطيعون تشويه سمعة تنظيم الدولة الذي يدعي أنه حامي أهل السنة».

وأضافت الصحيفة: «أينما لعبت الميليشيات الشيعية دورا بارزا في القتال، رأينا طائفية عميقة، وهناك الآن تقارير عن عمليات لإعدام المدنيين في أحياء حلب تشبه إلى حد مخيف ما ارتكبته الميليشيات في المدن العراقية مثل الرمادي والنجف».

وذهبت الصحيفة للقول: «بالتأكيد الرئيس ترامب لا يريد أن يرى ظهورا جديدا لتنظيم الدولة بعد هزيمته، ويجب أن تكون إدارته حذرة في انضمامها إلى جانب الروس في سوريا، ما لم تتغير السياسة الروسية».

وختمت بالقول: «يجب على فلاديمير بوتن أن يتوقف عن دعم النفوذ الإيراني بالمنطقة، فلا يمكن أن تقول إدارة ترامب إنها ستكون صارمة تجاه إيران وفي الوقت نفسه تنضم إلى جانب الروس في سوريا».