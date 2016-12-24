ذكرت تقارير صحفية السبت أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى للتعاقد الجزائري فوزي غلام لاعب نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعتبر الظهير الأيسر فوزي غلام من أبرز اللاعبين في صفوف نابولي ، كما أصبح واحد من أفضل اللاعبين في بطولة الدوري الإيطالي بفضل مستواه الكبير هذا الموسم.

وأفادت هذه التقارير أن ريال مدريد بدأ رحلة البحث عن لاعب مميز في مركز الظهير الأيسر لمنافسة البرازيلي مارسيلو ، فيما استقر النادي الملكي على فوزي غلام.

وسيواجه ريال مدريد منافسة من جانب بايرن ميونخ الألماني للحصول على فوزي غلام، خصوصاً بعد الشائعات التي تحدثت عن رحيل ديفيد ألابا في الصيف المقبل.









