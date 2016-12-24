أعرب السفير السعودي في منظمة “اليونسكو”، الدكتور زياد الدريس، عن فرحته بإقرار مجلس الأمن الدولي القرار الخاص بمنع وإدانة بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وبأغلبية ساحقة، معتبرا أنه من حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يُجن.

وقال “الدريس” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” تصويت #مجلس_الأمن أمس حالة استثنائية/ تاريخية! 14/0 حتى أميركا لم تصوت ضد، بل امتنعت فقط. حُق لنتنياهو أن يُجنّ!”.

تصويت #مجلس_الأمن أمس حالة استثنائية/ تاريخية!

14/0

حتى أميركا لم تصوت ضد، بل امتنعت فقط.

حُق لنتنياهو أن يُجنّ!https://t.co/HlFZDXEhKg — زياد الدريس (@ZiadAldrees) December 24, 2016

وكان المتحدث باسم رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيليّ، اوفير جندلمان، أعلن أنّ (إسرائيل) ترفض رفضا قاطعا “القرار المشين المعادي” لها التي تم تبنيه في الأمم المتحدة، لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً عدم الالتزام به.

وقال “جندلمان” إن نتنياهو أوعز إلى سفيري إسرائيل في نيوزيلاندا والسنغال بالعودة فورا لإجراء مشاورات.

كما أوعز بإلغاء الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السنغالي التي كان من المزمع القيام بها بعد 3 أسابيع. بالإضافة إلى إلغاء جميع برامج المساعدات الإسرائيلية التي تقدم إلى السنغال.

كما أوعز بإلغاء زيارات سفيري نيوزيلاندا والسنغال المعتمدين لدى إسرائيل ولا يقيمان فيها.

وأضاف ان هذه الخطوات تتخذ حيال الدول التي قدمت مشروع القرار إلى مجلس الأمن وتقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

واعتبر “جندلمان” أنّ إدارة أوباما لم تدافع عن إسرائيل ضد هذه الملاحقة في الأمم المتحدة فحسب بل هي تعاونت معها وراء الكواليس.وفق قوله

وأكد على أنّ “إسرائيل” تتطلع قدما إلى العمل مع الرئيس المنتخب ترامب ومع أصدقائها في الكونجرس, جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء, من أجل إلغاء تداعيات هذا القرار الذي وصفه بـ”السخيف”.