شن نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, هجوما غير مسبوق على جماعة الإخوان المسلمين, واصفا إياه بـ”الرعاع” على خلفية انتقادها لموقف رئيس من مشروع قرار وقف الاسرائيلي في الدولي الذي لم تسانده .

 

واستل خلفان سيفه مدافعا عن ونظامه في سلسلة تغريدات رصدتها وطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. قائلاً ” انتصرت مصر الشعب بقيادة على كل الحملات الدعائية التي تستهدف خلق الفوضى فيها قولوا كما شئتم. مصر عظيمة بشعبها ورجالها ونسائها وأطفالها “.

وأضاف ” عندما يأتي الرعاع ليتهموا مصر بخيانة فلا تعجبوا من هذا الزمان الأغبر !! “. !

وتابع ” الله لا يبارك في الأخونجية…أسأل الله أن يسلم الأمة الإسلامية والعربية والعالم من شرورهم “, مضيفا ” اللهم إن أمة محمد تعوذ بك من شرور جماعة الإخوان ومكرهم . اللهم رد كيدهم في نحورهم “.

وواصل خلفان ” حسبنا الله ونعم الوكيل من جماعة الإخوان الشريرة “.

وأضاف ” اتقوا الله في مصر واتركوها وشأنها لا تؤجروا الإعلام والاقلام والاقزام ليتطاولوا على مصر وشعبها ورجالها “.

وانتقل خلفان سريعا من مصر إلى وسوريا.. ” الدواعش هم من أتى بأمثال سليماني ليحكم .. ويسير في شوارع  ويتيح لإيران العبث بأمن الوطن العربي “.

ولم تسلم جماعة الإخوان المسلمين من تغريدة خلفان الخبيثة إذ قال ” الاخوان هم من أتى بالدواعش “.

وفي محاولة لتجميل صورته قال ” هذا لا يعني أن بشار لم يرتكب جرائم حرب هو وجماعته ونصر حدا “.. مضيفا ” هل آتيكم بتسجيلات القرضاوي والعريفي وهم يمدحون بشار “!!

 

 

 