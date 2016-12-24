شن ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, هجوما غير مسبوق على جماعة الإخوان المسلمين, واصفا إياه بـ”الرعاع” على خلفية انتقادها لموقف رئيس النظام المصري من مشروع قرار وقف الاستيطان الاسرائيلي في مجلس الأمن الدولي الذي لم تسانده مصر.

واستل خلفان سيفه مدافعا عن السيسي ونظامه في سلسلة تغريدات رصدتها وطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. قائلاً ” انتصرت مصر الشعب بقيادة السيسي على كل الحملات الدعائية التي تستهدف خلق الفوضى فيها قولوا كما شئتم. مصر عظيمة بشعبها ورجالها ونسائها وأطفالها “.

انتصرت مصر الشعب بقيادة السيسي على كل الحملات الدعائية التي تستهدف خلق الفوضى فيها قولوا كما شئتم.مصر عظيمة بشعبها ورجالها ونسائها وأطفالها — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 24, 2016

وأضاف ” عندما يأتي الرعاع ليتهموا مصر بخيانة القضية الفلسطينية فلا تعجبوا من هذا الزمان الأغبر !! “. !

عندما يأتي الرعاع ليتهموا مصر بخيانة القضية الفلسطينية فلا تعجبوا من هذا الزمان الأغبر !! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 24, 2016

وتابع ” الله لا يبارك في الأخونجية…أسأل الله أن يسلم الأمة الإسلامية والعربية والعالم من شرورهم “, مضيفا ” اللهم إن أمة محمد تعوذ بك من شرور جماعة الإخوان ومكرهم . اللهم رد كيدهم في نحورهم “.

الله لا يبارك في الأخونجية…أسأل الله أن يسلم الأمة الإسلامية والعربية والعالم من شرورهم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 24, 2016

اللهم إن أمة محمد تعوذ بك من شرور جماعة الإخوان ومكرهم .

اللهم رد كيدهم في نحورهم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 24, 2016

وواصل خلفان ” حسبنا الله ونعم الوكيل من جماعة الإخوان الشريرة “.

حسبنا الله ونعم الوكيل من جماعة الإخوان الشريرة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 24, 2016

وأضاف ” اتقوا الله في مصر واتركوها وشأنها لا تؤجروا الإعلام والاقلام والاقزام ليتطاولوا على مصر وشعبها ورجالها “.

اتقوا الله في مصر واتركوها وشأنها لا تؤجروا الإعلام والاقلام والاقزام ليتطاولوا على مصر وشعبها ورجالها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 24, 2016

وانتقل خلفان سريعا من مصر إلى العراق وسوريا.. ” الدواعش هم من أتى بأمثال سليماني ليحكم العراق.. ويسير في شوارع سوريا ويتيح لإيران العبث بأمن الوطن العربي “.

الدواعش هم من أتى بأمثال سليماني ليحكم العراق..ويسير في شوارع سوريا ويتيح لإيران العبث بأمن الوطن العربي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 24, 2016

ولم تسلم جماعة الإخوان المسلمين من تغريدة خلفان الخبيثة إذ قال ” الاخوان هم من أتى بالدواعش “.

الاخوان هم من أتى بالدواعش — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 24, 2016

وفي محاولة لتجميل صورته قال ” هذا لا يعني أن بشار لم يرتكب جرائم حرب هو وجماعته ونصر حدا “.. مضيفا ” هل آتيكم بتسجيلات القرضاوي والعريفي وهم يمدحون بشار “!!

هذا لا يعني أن بشار لم يرتكب جرائم حرب هو وجماعته ونصر خدا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 24, 2016