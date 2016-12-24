قال الحاخام الإسرائيلي “نير بن آرتسي” إن مصر اليوم تعاني من مشاكل خطيرة في الاقتصاد وتقف الآن على أعتاب المجاعة، والأمور تظهر أنها أصبحت خارج نطاق سيطرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الحاخام في عظته الأسبوعية التي ترجمتها وطن أن كل هذه الأمور تثير قلق السيسي وتجعله لا ينام الليل، خاصة وأن عدة أمور تشغل تفكيره في هذه الأيام، ويواجه عدة أزمات لا يعلم ماذا يفعل لأجل حلها.

ولفت نير بن آرتسي إلى أن السيسي اليوم وأمام كل تلك المشاكل الراهنة في مصر لا يعلم ما يجب القيام به، لا سيما وأن الكثير من فئات الشعب أصبحت ضده، ولديه صراع على السلطة قوي، وبخلاف كل هذا تطاره لعنات المصريين الفقراء جراء القرارات الصعبة التي تتخذها حكومته.

وأشار الحاخام الإسرائيلي إلى أن تنظيم داعش يتمدد اليوم في سيناء ويسعى لمد جسور له مع قطاع غزة، وتعتبر الأنفاق التي توجد على الحدود بين مصر وغزة نقطة الاتصال، لذا يجب على مصر بذل كل جهودها لتدمير الأنفاق والقضاء على خطر الجماعات الإرهابية.

وذكر نير بن آرتسي أنه إيران لا يمكن أن نثق بها رغم الاتفاق الذي تم مع إدارة أوباما المثير للجدل وغير قانوني حول البرنامج النووي، كما أن إيران تنفذ هجمات ضد إسرائيل بشكل غير مباشر.