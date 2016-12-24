شنَّت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي هجوما شديدا على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إثر قيام مصر بسحب مشروع القرار الخاص بإدانة الاستيطان الإسرائيلي بمجلس الأمن، واصفة النظام المصري بأنه أصبح عبارة عن قوات أمن مركزي لحماية إسرائيل، على حد قولها.

وأعربت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” عن عدم ثقتها “فيما يسمى بالأمم المتحدة” متبرة إياها بأنها “كيان لا يخدم الا مصالح الكيان الصهيوني”، موضحة أنها على الرغم من ذلك ليست مندهشة من “التبعية الفجة” التي يمارسها نظام السيسي.

وقال “عرابي” إن “الإنقلاب جُهز له في مراحيض الموساد ومن الطبيعي أن يصبح الشاويش عجوة مجرد بلية يطيع أوامر معلمه (نتن ياهو)، معربة عن دهشتها من “ردود أفعال قطيع الانقلاب الذين دخلوا في حالة سبات صناعي وناموا وعلا صوت شخيرهم وازعج سكان المجرات المجاورة على بعد آلاف السنوات الضوئية”، مضيفة “هذه هي الدولة التي بنتها قطعان 30 سونيا”.

كما هاجمت “عرابي” في تدوينتها رئيس حزب غد الثورة الدكتور لأيمن نور قائلة: “هذه هي حقيقة المتصهينين من داعمي الانقلاب والتي يسعى المتصهين أيمن نور الرافض ((للعدوان)) على الكيان الصهيوني (كما قال لصحيفة أمريكية) أن يضمهم بزعمه للصف الثوري في وثيقة (أحلى من الشرف مفيش)”.

وطرحت “عرابي” عدد من الأسئلة تتعلق برأي “الجيش المصرائيلي” فيما حدث، ومدى إدراك “ضباط ذلك الجيش حقيقة أنفسهم وأنهم قوات أمن مركزي للكيان الصهيوني ؟”.

واختتمت عرابي تدوينتها بوص مصر بأنها أصبحت تعيش فترة من “العار”، مضيفة أنها “اصبحت عزبة صغيرة تابعة للكيان الصهيوني والشاويش عجوة هو مجرد محافظ عينه نتن ياهو على مصر”، مناشدة الجميع بمسح ذلك العار باسقاط الانقلاب و”الا لن يسامحنا التاريخ أبداً”.