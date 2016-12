وصف عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” وسفير فلسطين في باكستان، حازم أبو شنب، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بـ”الغراب الناعق”، في إشارة إلى التغريدة التي أطلقها الأخير، على موقع “تويتر”، اعتراضا على التصويت على قرار وقف الاستيطان بجلسة مجلس الأمن أمس الجمعة.

جاء ذلك خلال لقائه الخاص مع إذاعة “سبوتنيك” الروسية خلال حلقة اليوم السبت من برنامج “بوضوح”، وتحدث السفير فيه عن أهمية القرار الذي صوتت عليه 14 دولة بجلسة أمس داخل مجلس الأمن، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت ولكنها لم تستخدم حق النقض (الفيتو) في سابقة هي الأولى في تاريخ السياسات الأمريكية الداعمة دائما لإسرائيل.

وفي هذا الصدد قال أبو شنب، إن هذا القرار له علاقة بوضع أسس لأي حل سياسي يمكن أن ينشأ في المستقبل، مابين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، فالأساس القانوني لهذا القرار أصبح متناغما مع القانون الذي تم اعتماده عام 2012 ، والذي يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو يرسم حدود الدولة الفلسطينية، فكل المنشآت التي أقامتها إسرائيل لمواطنيها على الأراضي الفلسطينية خارج حدود عام 1967، أصبحت بمقتضى هذا القرار لاغية وغير شرعية وغير قانونية.

وفي معرض التعليق على ردة فعل ترامب، التي تمثلت في تغريدة له على “تويتر” حول عدم استعمال الولايات المتحدة الفيتو ضد القرار وامتناعها عن التصويت قال أبو شنب، “أنها ليست تغريدة بل إنها “نعيق”، مستطردا، وهذا “النعيق” الذي يقصده هو تهديد ووعيد لما سيحدث في الفترة المقبلة، وفي كل الأحوال علينا أن نراقب كيف سيتصرف ترامب، وهل سيؤثرعلى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها، بعد قبولها بـ”حل الدولتين”، أم أنه سيغير هذه الأسس.

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد عبر عن رفضه لعدم استخدام واشنطن لحق النقض (الفيتو)، تجاه قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وكتب ترامب على صفحته الرسمية في تغريدة على موقع “تويتر”: “الأمور ستكون مختلفة بعد أن أتولى مهام منصبي في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل”.

As to the U.N., things will be different after Jan. 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2016