بدأ كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم أربع مرات الاستمتاع باجازته الشتوية مع صديقته الجديدة جورجينا رودريغيز.

والتقطت عدسات المصورين قائد البرتغال وهداف ريال مدريد التاريخي بصحبة صديقته الفاتنة خلال دخولهما أحد المطاعم في مدريد لتناول العشاء.

وارتدى رونالدو المتوج بكأس العالم للأندية الأسبوع الماضي وجائزة هداف البطولة ملابس داكنة وقميصا أبيض وبنطالا أسود أثناء لقائه مع صديقته الجديدة التي ظهر معها للمرة الثانية علنا خلال فترة وجيزة.

وكانت المرة الأولى أثناء جلوسها معه في المقصورة الرئيسة في مدرجات استاد سانتياغو برنابيو خلال مباريات الريال الأخيرة بالدوري قبل التوجه لليابان أمام ديبورتيفو لاكورونيا التي أراح خلالها زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي هدافه الأول.

والتقطت العدسات رونالدو وهو يقبل صديقته الجديدة داخل المطعم أثناء تناولهما العشاء بصحبة بعض الأصدقاء بعد عودته من اليابان، إذ ارتدت رودريغيز فستانا أزرق داكنا قصيرا للغاية يظهر مفاتنها. حسب ما نشر موقع أرم نيوز.

ويقضي رونالدو اجازة حتى السابع من الشهر المقبل حيث يستقبل النادي الملكي فريق غرناطة في البرنابيو ضمن الليغا.