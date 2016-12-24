قال الكاتب والإعلامي السعودي الدكتور مالك الأحمد، إن الإعلام المصري غير مستقل ويمثل النظام، والمواقف الأخيرة له من السعودية ودول الخليج ليست فقط مؤسفة، ولكنها وصلت إلى مستوى الانحطاط.

وأوضح لموقع «الخليج العربي» أن النظام المصري يستخدم الإعلام لإثارة دول الخليج والضغط عليهم، وبخاصة السعودية وقطر، مشيرًا إلى أن موقف الإعلام المصري المعارض والمعاكس ليس رد فعل بقدر ما هو موقف ثابت، رغم الدعم السعودي المتواصل لسنوات طويلة.

وأشار «الأحمد» إلى أن موقف الشعب المصري مختلف تمامًا ولا يمثل بأي صورة من الصور مواقف الحكومة المصرية المؤسفة، بل إنه في تلاحم مع الشعب السعودي.

ورأى أن المشكلة أن الإعلام السعودي ليس له موقف معاكس، وأقرب للسكوت والسكون، ولا توجد حملات إعلامية مضادة مبنية على معلومات لبيان الدور السعودي تجاه مصر خلال الفترة السابقة، والدعم الذي حصلت عليه ماديًا ومعنويًا فضلاً عن منتجات بترولية بمليارات الدولارات، ورغم ذلك مواقف الإعلام المصري الذي يمثل السلطة معاكسة لهذه المواقف.

وأكد «الأحمد» أن الإعلام السعودي ليس فقط ضعيفًا، بل إنه في كثير من الأحيان لا يعكس الصورة الصحيحة التي ينبغي أن يؤديها تجاه ما يمثل الشعب السعودي والحكومة في مواقفها تجاه الدول والبلدان الأخرى.