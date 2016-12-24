كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج عن أخطر الأيام في عام 2017، متوقعة حدوث أعمال إرهابية يصاحبها أعمال عنف في أيام 1 و2 يناير في مصر تهدف لزعزعة الاستقرار في البلد.

وأضافت أن من يوم 24 يناير حتى 26 يناير من الممكن أن تحدث احتجاجات وأعمال عنف في أمريكا وتوقعت أن تحدث تحالفات من أطراف عدة ضد دونالد ترامب الرئيس الجديد لأمريكا.

وأكدت أن يوم 10 فبراير يوم كسوف للقمر والذي قد يسبب إراقة للدماء خاصة في المناطق الصحراوية كمنطقة سيناء، كما أنه من الممكن أن تحدث إراقة للدماء في شبه الجزيرة العربية، وقد يسبب كسوف القمر في حدوث ابتلاء كبير في سوريا.

وقالت: إن يوم 7 أغسطس وهو يوم خسوف للشمس، ومن الممكن أن يحدث غزو لمدينة عربية كبيرة والاستيلاء عليها وعلى كنوزها.

وأضافت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن يوم 21 أغسطس محتمل أن يحدث فيه دمار لدولة إيران وسيكون يوم صعب جدا على إيران أو بشكل عام على المنطقة الشرقية من دول الخليج العربي.