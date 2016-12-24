كشفت عن أخطر الأيام في عام 2017، متوقعة حدوث أعمال إرهابية يصاحبها أعمال عنف في أيام 1 و2 يناير في تهدف لزعزعة الاستقرار في البلد.

 

وأضافت أن من يوم 24 يناير حتى 26 يناير من الممكن أن تحدث وأعمال عنف في أمريكا وتوقعت أن تحدث تحالفات من أطراف عدة ضد الرئيس الجديد لأمريكا.

 

وأكدت أن يوم 10 فبراير يوم كسوف للقمر والذي قد يسبب إراقة للدماء خاصة في المناطق الصحراوية كمنطقة سيناء، كما أنه من الممكن أن تحدث إراقة للدماء في شبه الجزيرة العربية، وقد يسبب كسوف القمر في حدوث ابتلاء كبير في .

 

وقالت: إن يوم 7 أغسطس وهو يوم خسوف للشمس، ومن الممكن أن يحدث غزو لمدينة عربية كبيرة والاستيلاء عليها وعلى كنوزها.

 

وأضافت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن يوم 21 أغسطس محتمل أن يحدث فيه دمار لدولة وسيكون يوم صعب جدا على أو بشكل عام على المنطقة الشرقية من دول .