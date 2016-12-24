كشفت دراسة طبية عن أن المرأة الطويلة هي أكثر عرضة لأمراض معينة، وأيضا المرأة القصيرة قد تكون عرضة لنوع آخر من الأمراض.

وبحسب موقع “boldsky” فقد ركزت الدراسة على 5 أمراض وهي:

1- السرطان: أكدت الدراسة أن النساء طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض السرطانية، مثل القولون والثدي والكلى، والنساء القصيرات خارج منطقة الخطر، بالنسبة لتلك السرطانات.

2- أمراض القلب: الطول عامل مساعد في فرصة إصابة النساء قصيري القامة بأمراض القلب، أكثر من الطويلات، حيث قالت الدراسة أن النساء طوال القامة لديهن فرصة أقل من 25% للإصابة بمشاكل القلب مقارنة بالنساء القصيرة.

3- الخرف: أضافت الدراسة أن النساء قصيرات القامة أكثر عرضة للإصابة بالخرف عن النساء طويلات القامة.

4- الحمل: تمتلك النساء طويلة القامة قدرة أكبر على تحمل فترة الحمل من غير جهد، بعكس قصيرات القامة، وفرصة إصابة الطويلات بسكر الحمل أقل، وتتعرض أيضاً النساء القصيرات لكثير من التوتر أثناء فترات الحمل.

5- جلطات الدم: احتمالات إصابة القصيرات بجلطات الدم أقل من احتمالات إصابة طويلات القامة، لذلك فإن النساء طويلات القامة أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بسبب جلطات الدم.