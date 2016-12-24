قال مصدر عراقي في نينوى, السبت, إن خطبة لـ”داعش” ألقيت في أحد المساجد غرب الموصل كشفت عن “حدث قريب” سيجري في دول الخليج، فيما أوضح أن الخطبة تميزت بطابع غاضب وتوعدت ما وصفته بـ”حاكم إسطنبول” بـ”مزيد من الدماء”. !

وأشار المصدر أن “خطيباً من “داعش” تناول، في خطبة صلاة الجمعة، التي أقيمت في أحد المساجد غرب الموصل مواضيع مثيرة ولعل أبرزها الحديث عن قرار زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي بإيقاف الهجرة إلى الموصل منذ أكثر من عام وإلزام المهاجرين بالبقاء في بلدانهم وانتظار ساعة الواجب، لافتا إلى أن الخطيب تحدث أيضا عن قرب إعلان تأسيس 10 ولايات في الخليج.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه حسب ما ذكر موقع “العالم” الايراني، أن “الخطبة التي تميزت بطابع غاضب ووجهت انتقادات لاذعة لأول مرة إلى تركيا”، لافتا إلى أنها “هددت حاكم إسطنبول بالمزيد من الدماء”، في إشارة ضمنية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال إن “الخطبة اعتبرت معركة الباب السورية بأنها ستكون جحيما على القوات التركية”.

الغريب أن كل التهديدات التي يطلقها تنظيم داعش هي تهديدات ضد دول سنية, والاغرب من ذلك أن تلك التهديدات التي يطلقها التنظيم المتطرف لم توجه في يوم من الايام ضد إيران التي تقود ميليشياتها حربا طائفية ضد السنة في العراق وسوريا.