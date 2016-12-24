سخر القيادي في مليشيات الحشد الشعبي أيوب الربيعي المعروف بـ”أبي عزائيل”، الجمعة، من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، كاشفا في الوقت ذاته عن غضب كبير داخل الحشد الشعبي.

وقال أبو عزرائيل في منشور كتبه على حسابه في “فيسبوك”، إن “الحشد الشعبي يشتعل غضبا بسبب تأخير عمليات تحرير تلعفر”، لافتا إلى أن “الحشد يحاصر مدينة تلعفر بشكل كامل، والدواعش محاصرون وليس لديهم أي منفذ للهروب”.

وأضاف أن “قوات الحشد الشعبي تنتظر الآن أوامر الاقتحام من رئيس الوزراء حيدر العبادي لتحرير تلعفر، إلى متى الصبر والله ما اعرف!!”.

وتابع أبو عزرائيل: “يا رئيس الوزراء يا دكتور حيدر، الحشد الشعبي ينتظر أوامرك للدخول إلى مدينة تلعفر لأنهم ملوا وكتلهم البرد وتعرضات مستمرة بشكل يومي، يعني خايف على السنة الموجودين من الشيعة ومو خايف عليهم من الدواعش!!”.

وأردف: “إذا خايف الحشد الشعبي يأخذ تلعفر ويسويها شيعية كان صارت بيجي وتكريت والفلوجة والخالدية وجرف الصخر وديالى.. الخ، أعطي الأوامر فدوة لهل خنزورة مالتك (تعابير الوجه الغاضبة)”.

ودعا أبو عزرائيل: “أتمنى منكم الضغط على صفحة رئيس الوزراء بالتعليقات وتسوون مشاركة لهذه الصورة”. حسب ما نشر موقع عربي 21.

وناشد القيادي في الحشد الشعبي في منشور سابق له، قائلا: “أريد أناشد د. حيدر العبادي شنو متاني ما ينطي أوامر لاقتحام المناطق، قبل أسابيع تم تطهير منطقة كوكجلي الموصلية واليوم داعش هاجم وما كدر يأخذهها”.

واستدرك: “لكن يعني ننطي شهداء بالتحرير وننطي شهداء بالانسحاب مو ملينه وحق الحق أنطينة شباب تسوه العتاب والله وبعدين الجماعة ملتهين بالتسوية أويلي على الله شكد جبناء عدنه ومجاملين بس لتنسون الله يشوف شجاي يسوي الظالم أنريد مشاركه لتظلون نايمين حتى الناس تشوف شكد مظلومين الحشد من ارض الموصل”.