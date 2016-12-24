نشر موقع “health line” 8 من الفوائد المذهلة لعصير الرمان الطازج، حيث يحتوي على أكثر من 100 نوع من المواد الكيميائية النباتية:

 

1-يحسّن ويزيد الخصوبة .

 

2- أكثر عصير صحي للقلب فهو يمنع تراكم الكوليسترول في الشرايين.

 

3-يقي من مرض الزهايمر ويحمى الاكرة ويمنع الإلتهابات خصوصًا إلتهابات المفاصل ويقي من هشاشة العظام .

 

4-يساعد على خفض وهو ملئ بالفيتامينات مثل البوتاسيوم وفيتامين EوC.

 

5- الواحد به اكثر من 40 في المئة من الاحتياجات اليومية من فيتامين C.

 

6-مفيد لمرضى فهو يحسّن الهضم ويقلل التهاب الأمعاء .

 

7-يحتوي على ضعف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر بسبب زيادة نسبة مادة البوليفينول مما يساعد على إزالة الجذور الحرة، ويحمي الخلايا من التلف، ويقلل من الإلتهابات.

 

8-يحمي الجسم من خصوصًا .