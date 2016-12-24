نشر موقع “health line” 8 من الفوائد المذهلة لعصير الرمان الطازج، حيث يحتوي على أكثر من 100 نوع من المواد الكيميائية النباتية:

1-يحسّن القدرة الجنسية ويزيد الخصوبة .

2- أكثر عصير صحي للقلب فهو يمنع تراكم الكوليسترول في الشرايين.

3-يقي من مرض الزهايمر ويحمى الاكرة ويمنع الإلتهابات خصوصًا إلتهابات المفاصل ويقي من هشاشة العظام .

4-يساعد على خفض ضغط الدم وهو ملئ بالفيتامينات مثل البوتاسيوم وفيتامين EوC.

5-عصير الرمان الواحد به اكثر من 40 في المئة من الاحتياجات اليومية من فيتامين C.

6-مفيد لمرضى القولون فهو يحسّن الهضم ويقلل التهاب الأمعاء .

7-يحتوي على ضعف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر بسبب زيادة نسبة مادة البوليفينول مما يساعد على إزالة الجذور الحرة، ويحمي الخلايا من التلف، ويقلل من الإلتهابات.

8-يحمي الجسم من السرطان خصوصًا سرطان البروستاتا.