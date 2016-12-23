في لمسة وفاء لابن مدينتهم، رفع مشجعو نادي الصفاقسي التونسي لكرة القدم، صورا عملاقة للمهندس الشهيد محمد الزاوري، أحد قادة ، الذي اغتيل الأسبوع الماضي.

 

كما رفع مشجعو النادي خلال المباراة التي جمعت فريقهم باتحاد تطاوين على ملعب الطيب المهيري، أعلام ، إعلانا منهم عن تضامنهم التام مع القضية التي قُتل من أجلها المهندس .

وأكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “” أن الشهيد المهندس التونسي ، هو أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع الأبابيل القسامية.

 

وأشارت إلى أن الزواري التحق قبل 10 سنوات في صفوف المقاومة الفلسطينية وانضم لكتائب القسام وعمل في صفوفها.

 

واستشهد الزواري بعملية تعرّض لها بمدينة صفاقس التونسية، في وقت اتهمت فيه حماس الاحتلال الإسرائيلي” بالوقوف وراء اغتياله.

 