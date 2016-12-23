في لمسة وفاء لابن مدينتهم، رفع مشجعو نادي الصفاقسي التونسي لكرة القدم، صورا عملاقة للمهندس الشهيد محمد الزاوري، أحد قادة كتائب القسام، الذي اغتيل الأسبوع الماضي.

كما رفع مشجعو النادي خلال المباراة التي جمعت فريقهم باتحاد تطاوين على ملعب الطيب المهيري، أعلام فلسطين، إعلانا منهم عن تضامنهم التام مع القضية التي قُتل من أجلها المهندس الزواري.



وأكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن الشهيد المهندس التونسي محمد الزواري، هو أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية.

وأشارت إلى أن الزواري التحق قبل 10 سنوات في صفوف المقاومة الفلسطينية وانضم لكتائب القسام وعمل في صفوفها.

واستشهد الزواري بعملية اغتيال تعرّض لها بمدينة صفاقس التونسية، في وقت اتهمت فيه حماس الاحتلال الإسرائيلي” بالوقوف وراء اغتياله.