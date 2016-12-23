نفت الفنانة العراقية مريم حسين طلاقها من عارض الأزياء فيصل الفيصل، بردها على احد المعلقين على صفحتها حيث كتبت: “اخوي لي مسوي نفسه القافط ترى انفصال مو معناته طلاق يا حظي انفصال يمكن يجي من ضغط هرمونات المرأة الحامل و الرجال ما يتحمل او ظروف ثانية”.

كان “الفيصل” أعلن، انفصاله عن زوجته الفنانة العراقية مريم حسين.

وكتب على حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”: “أعلن انفصالي رسميًا عن مريم حسين وبشكل كامل، ولأسباب خاصة 17/12/2016، وأتمنى لها التوفيق في حياتها”.

جاء إعلان الإنفصال من طرف عارض الأزياء السعودي بالتزامن مع اعلان الفنانة العراقية جنس مولودها المُرتقب، حيث أكّدت مريم حسين أنّها حاملٌ ببنتٍ.

من جانبها، اكتفت مريم بالتعليق غير المباشر، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”: “ثلاثة أشياء تجعل المرأة تغادر حياة الرجل بلا عودة: “الخيانة، الصدمة والخذلان وعدم الشعور بالأمان”.