كشف تقرير لموقع “Radar online” أن نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، تعاني من مرضٍ نسائيّ خطير وهو التهاب بطانة الرحم، غير أنّ الناطقة باسمها “Ina Treciokas” نفت صحة ذلك.

وقال الموقع إن هذا المرض أثر كثيرا على “كاردشيان” في موضوع الإنجاب وخاصة في حملها الثاني.

كانت بعض التقارير الصحافية العالمية كشفت أن كيم كارداشيان ستستعين برحم امرأة أخرى لتضع طفلها الثالث.

وأفادت التقارير أن الأصابع تشير إلى صديقة النجمة المفضلة كريسي ميغان، حيث من الممكن أن تكون هي من ستستعين فيها كارداشيان.

يشار الى ان الأطباء حذّروا كارداشيان من مخاطر الحمل للمرّة الثالثة، حيث أنّها قد تنزف حتى الموت أثناء الولادة.

وبعد حادث السطو الذي تعرضت له في فرنسا، أصيبت بصدمة نفسية “كيم”، ويقول تقرير “Radar online” إنها تبكي دائماً، حتّى أن ابنها “نورث” يسأل دائماً ما خطب والدته، “لماذا لا تستطيع اللعب معي؟، ولا تقوى على مغادرة سريرها”، مشيرا إلى أن شقيقتها الكبرى كلوي هي من يسعى إلى دعمها ومرافقتها إلى النادي الرياضي.