فتحَ مدير تحرير صحيفة “عكاظ” السعودية، النّارَ على الإعلام المصري، بسبب الحملة الشرسة التي شنتها مؤخراً على المملكة.
وقال الطاير في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “أمسك كلابك يا فرعون، فقد وصل السكين للعظم..الإعلام السعودي قد يطحنكم في ربع ساعة، فاحذر!”.
وتعتبر تغريدة “الطاير” أول تعليق من مسؤول صحفي سعودي، حيث تجنب الإعلام السعودي وقياداته حتى الآن الرد على الحملات المصرية التي شكلت صحفًا وفضائيات .
وكانت صحيفة “الانباء” المصرية، قد عنونت مؤخراً إحدى أعدادها بوصف الملك السعوديّ سلمان بن عبد العزيز بـ”جلالة الخائن”.
9 تعليقات علي “مدير تحرير صحيفة “عكاظ” يتوعّد إعلام السيسي: “أمسك كلابك يا فرعون .. سنطحنكم في ربع ساعة””
الاعلام المصري ليس كفؤ ان يواجه الاعلام السعودي اعلام مصر متعود على الكذب والتضليل والغطرسة والكبر الفاضي والجهل اعلام لا مصداقيه له ينباع وينشرى لا قيمة له مرتزق لو اردنا تحويل اتجاهه لأمكننا ذلك بكم كيلو رز ولكن نحن في غنى عن تفاهته وللعلم هو اعلام لا احد يستمع له الا المغفلين يمكن ان يسمع لاعلام دولة مطحونة كالصومال مثلآ ولا يسمع لبلطجية الاعلام المصري الواطي نحن يكفي ان نوجه عليهم اقذر وسيلة اعلامية سعودية وهي العربية والله غير تفصخ اعلام مصر ومسؤليها تفصيخ احذرو ياغجر من مواجهة السعودية ترى بيضة ما تناطح حجر؟؟؟
بيضة ما تنطح حجر ، علي الرغم من معارضتي لنظام السيسي من الالف الي الياء لكني اري غروركم قد شطح و نطح ولن ارد باسلوب العاهرات فتلك مهمة الاعلام المصري الذي لن تستطيعوا مجاراته في الشرمطة و الصياعة المصحوبة بالتريقة وخفة الدم الي ان تجدوا انفسكم هلاهيل ممزقة مفعول بها الافاعيل ، لكني سأسألك سؤال واحد فقط ،، ما هو اسم دولتك ؟؟؟ و هل انت من العائلة التي سمت ارضك باسمها وجعلت كل القبائل الاخري عبيد لها ؟؟؟ و تذكر مجرد ذكرك انك سعودي فهذا اعتراف منك بعدم ملكيتك لبلدك و انك عبد عائلة
كما هي حرب وحملات صليبيه على المسلمين في سوريا.
هاهي اشتعلت و اصبحت حرب وحملات اعلاميه بين صهيوسيسيه ضد السلوليه.
هل تعلمون بان نفس هذه الصحيفه السلوليه العلمانيه الرسميه عكاظ قد كان لها عنوان وبالخط العريض
عبدالناصر كافر وبالاجماع؟؟؟ بسبب حلفه مع الاتجاد السوفيتي في ذلك الوقت او تبنيه النهج الشيوعي؟؟؟
وما هو الفرق بين من يتحالف مع الشيوعيين او يتحالف ويظاهر الصليبيين كما هو حال ال سلول؟؟؟
يرمون التكفير على داعش والنصره والقاعده وبوكو حرام الخ
وهم ايضا اهل تكفير وارهاب بل يتفوقون على داعش في صفات كثيره مثل النفاق وموالاة الكفار ومظاهرتهم
والفساد الاخلاقي والثقافي والعمالة للغرب وضرب القران والسنه بالحائط وبكثير من احكامها وشعائرهما .
https://1.bp.blogspot.com/-g5FCyYERsBg/UyDWnQcvnHI/AAAAAAAAUDY/ILdMQrqY8v4/s1600/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B8.jpg.
الإعلام المصري إعلام مأجور ومرتزق وغير مهني وغير ملتزم بأدبيات الصحافه والإعلام .. وهو يميل مع من يدفع !! إعلام ردح وتطبيل وتهريج في نفس الوقت … وعموماً ليس الإعلام وحده في ذلك البلد بل وحتى الشعب أخذ وضعية الأنبطاح الكامل وبالتالي أستسلم لبيادة العسكر …
حذاء خادم الحرمين الشريفين اطهر من مصر ام الزباله
وما ذنب شعب توالت عليه حكومات فاسدة اذلته واستنذفت ثرواته على مدار أكثر من ستون عاما ماذنبه أن تسبه وانت لاتدرى مدى حبنا للشعوب العربية جميعا ومن أحب الحكام العرب إلى قلبنا فخامة خادم الحرمين الشريفين الذى أجزم انه لايرضى بسبك لمصر وأهلها غفر الله لنا ولكم
هذا هو إعلام السيسي إعلام فاسد كاذب يباع ويُشترى ولا يتمتع باي شرف إعلامي ولا اخلاقي ويحاول هؤلاء الاعلاميون إيهام الشعب أنهم أطهار شرفاء وطنيون وهم يباعون ويشترون مثل النعاج ، بينما يصورون غيرهم من الشرفاء الحقيقيين على أنهم “خونة” و”مرتزقة” و”عملاء”، ويتلقون “تمويلًا” من دول أخرى.
طيب لا تشد حيلك كثير لا يطقلك عرق. ترى ال سلول راضيين ومبسوطين على سبهم وشتمهم بهذه الطريقة من المصريين. اتحداك ان تأتي العربية وهي من تعتقدون انها الذراع الاعلامي الضارب للسلولية اتحداكم ان تأتي في موقعها او فضائيتها بخبر واحد يسئ لمصر وجلالة ريسها العرص الخسيسي. هل رأيت كيف تعامل كل الاعلام العربي مع خبر سحب مصر لقرارها التي قدمته هي بالاصل لوقف الاستيطان الاسرائيلي كلهم اتو على عذا الخبر وحللوه واستضافو مفكرين وصحقيين الا قناتكم الحبيبة الى قلبي العربية (طبعا حبية الي قلبي لانها قناتي المفضلة للضحك والاستهزاء بهبلكم). ولكن هذه ليست غريبة عليكم يا السلوليين فايران المجوسية واذنابها الصفويين في العراق يسبونكم ليل نهار ويستهزؤن بكم بل ويتوعدوكم وانتم في العربية وبدفع اكيد من ال سلول تركزون على حربهم على الدولة الاسلامية وتلفقون كما الصفويين كل الاخبار التي تمجد انتصاراتهم وفتوحاتهم بل ويدعمهم ال سلول بالسلاح والمال. الا قبحكم الله. ذوقو جزاء افعالكم ونجاستكم والله الحكم العدل سلط عليكم ارذل وأحس وانجس انواع البشر من فراعنة فاطميين وصفويين مجوس.
غريب ما يحدث في بلدان العرب من تطوان إلى بغدان(بغداد)-كما سماها الشاعر-ومن نجد إلى يمن،أي والله إنهم يثورون جميعا،الحمد لله أنه مازال في نفوس بقية العرب العاربة والمستعربة والبائدة وتلك التي توشك أن تصبح بائدة بقية ثورة ونشوة؟!!،لكن على من ولمن؟،أخذتهم العزة بالإثم، فالمصريون وصفوا (جلالته) بالخائن لأنه منع عنهم الرز،وسعى بالمكيدة نحو أثيوبيا-مثلما خيل لهم-،أوليس الحرب مكيدة؟!!،وهم من بدأفي سوريا وإيران وروسيا ضد السعودية والباديء أظلم،أما السعوديون فقد ثار إعلامهم بمهماز لأن جلالته مس،…فالطرف المصري نقول له:لماذا لم تثوروا لما رفض جلالة الملك(الخائن -حسب زعمكم-) النزول من الطائرة لاستقبال السيسي في حين صعد سيدكم–الصغير- إلى الطائرة مختالا فخورا؟!،لقد ارتضى المهانة لأن جلالته كانت معه حقائب حبلى ب(الرز) وبالكثير من الوعود مقابل برتوكول تسليم واستلام الجزيرتين،عندها خرست ألسنتكم وكأنكم لم تروا شيئا،والآن لما انقطع الرز تثورون لأن من عندهم مال عن السيسي مالوا ،وأصحاب الذهب من الخليجين عنكم قد ذهبوا ،اخسئوا في مكانكم ولاتتكلموا فقد كانت أموالهم إليكم صاعدة ونازلة في حين كانت مكائدكم وطعناتكم لهم في مواطن كثيرةمتوالية غيرمتوارية فأن للرز أن يستمر وأن للثامل ألا يستفيق؟!(خيري إليهم نازل وشري إليهم صاعد ،أتقرب إليهم بالنعم فيتقربون إلي بالمعاصي)،هذ الحديث القدسي هو ملخص علاقة مصر بالسعودية،فإذا كان الله عز وجل يمهل ولايهمل فالسعودية كذلك-مع الفرق اللامتناهي في المقارنة-تمهل ولاتهمل ،فدوام الحال من المحال،فعلى على قدر المغانم تكون المغارم و إلا ما الذي جعل السيسي ينبطح لإسرائيل و أمريكا ،أليس بمقابل أن ترضيا عنه وتسوقاه للعالمين وتبيضا صحيفته مما علق بها من سواد وظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرجت البشرية أيديها لم تكد تراها ؟!،فإذا كان السيسي يقايض مواقفه بابتسامة من هذاالزعيم أوذاك،أو بلقطة تصوير وبوس اللحى غير الملتحية،أو بوعد الزيارة إلى البيت الأبيض الأسود،أو بتسريح صكوك الغفران المذلة من صندوق النقدفإن السعودية ماهرة في التجارة ولو مقايضة ،لن ترضى بأقل من أن يوضع الجيش المصري رهينة إشارتها ،كيف لا وهم المعروف عنهم في التجارة بأصحاب الرحلتين(رحلة الشتاء والصيف)-في سورة قريش- كيف لا وقد فعلوها من قبل مع صدام لما قاتل عنهم ضد إيران لبضع سنين ورغم ذلك لم يرضوا عنه فكان ماتعرفون،فكيف يرضون عنكم وقد أظهرتم لهم العداوة والبغضاء-وما تخفي صدوركم في الحقيقة أكبر -وهذا يعلمه القاصي قبل الداني؟!،…أما السعودين فها هم يلوحون لنصرة ملكهم-ولهم الحق في ذلك- فالرعية على دين ملوكها يرضون عندما ترضى ويسخطون عندما تسخط،فغضبهم من غضبها وسخطهم من سخطها ،لوكانو صادقين لالتفتوا إلى رايتهم المدون فيها (لاإله إلا الله محمد رسول الله)والتي أهينت في مصر العديد من المرات دون أن نسمع لهم ركزا،ألم يقل قائل في مصر أن السيسي و محمد إبراهيم رسولين، فلم يذكروهم بأن زمن الرسل قدولى ؟! Kوأن محمد(ص) المدون في رايتهم خاتمهم فلا يرتدوا؟،ألم يقوموا بحملةشعواء ضد كتب التراث محرقين أياها في الساحات العمومية-على منوال المغول في بغداد- ومن بينها كتب شيخهم-وشيخنا- ابن تيمية الذي يعتمده مفتيهم(آل الشيخ) والمملكة والوهابية عموما ومرت الحملة دون أن نسمع منهم همسا ولو في حدود النجوى؟!,بل صمتوا صمت القبور وتعاموا وكأن الأخبار لم تصلهم ونحن في عصر الررقمنة ومصر على شاشة كل لوحة؟!،ألم يضعوا في الحسبان أن من تطاول وأوعز بالتطاول على سيد الأنام لايردعه شيء عن التطاول على من دونه ولوكان ملك ملوك إفريقيا وأسيا؟!،فإذا كان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلواأعزة أهلها أذلة بشرائهم ذمم الإعلاميين وغيرهم-كالسيسي وقد اوحوا له بالإنقلاب- فإن الإنقلابين إذا أحكموا سيطرتهم على بلد -و لو كانت مصر التي أمرنا أن ندخلها آمنين- إلا وجعلوها خرابا و يبابا لاتصلح كمأوى لالقريب ولا لغريب-كأمثال ريجيني- فلا فيها إطعام من جوع ولا آمان من خوف !…هذا حال سعوديتنا وحال مصرنا بيناها لقوم يعقلون وللصحفيين في كلا البلدين إن كانو يتورعون وبالحق يصدعون فإن فعلوا أناروا واستناروا وإن لم يفعلوا نقول لهم ما قاله الله عز وجل يشأن (أبو لهب)عم الرسول(ص)-انتم أعمام كذلك- (ما أغنى عنه ماله وما كسب…)،فلن تنفعكم أموالهم أيها الصحافيون ولا ما يكسبونكم من هدايا وعطايا فرسالتكم الحقة ليست هذه التي تتناطحون من أجلها ،رسالتكم التنوير والتوعية من أجل الوحدة و النهوض بالأمة في زمن توشك أن تنطلق فيه الرحلات المأهولة نحو الفضاء الخارجي،رسالتكم لملمة المفتت وتجميع المقسم لاالعراك في شوارع ضيقة وفي أزقة مكتضة بالنطيحة والمتردية والموقودة وما أكل السباع والضباع من بقايا الجيف التي فاحت روائحها النتنة وبلغت مشارق الأرض ومغاربها وهي لاهية لاغية لالها ضرع يحلب ولا لهاظهر يركب،يئست من (المحيض)ومن الحياة وياليتها أدركت ذلك،إننا لنرجوكم ألا تكونوا مثلهم ،وإننا لنأمل منكم أن تعودوا، والعود أحمد،فهل أنتم ياترى فاعلون؟!.