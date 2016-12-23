فتحَ مدير تحرير صحيفة “عكاظ” السعودية، النّارَ على الإعلام المصري، بسبب الحملة الشرسة التي شنتها مؤخراً على المملكة.

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وقال الطاير في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “أمسك كلابك يا فرعون، فقد وصل السكين للعظم..‏الإعلام السعودي قد يطحنكم في ربع ساعة، فاحذر!”.

وتعتبر تغريدة “الطاير” أول تعليق من مسؤول صحفي سعودي، حيث تجنب الإعلام السعودي وقياداته حتى الآن الرد على الحملات المصرية التي شكلت صحفًا وفضائيات .

وكانت صحيفة “الانباء” المصرية، قد عنونت مؤخراً إحدى أعدادها بوصف الملك السعوديّ سلمان بن عبد العزيز بـ”جلالة الخائن”.