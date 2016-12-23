قضت محكمة مغربيّة بسجن المشعوذة التي قامت بتدنيس مصاحف من القرآن الكريم بحي “ليساسفة”، في شهر أكتوبر الماضي، 4 سنوات وغرامة غرامة مالية بـِ500 درهم.

وتفجرت قضية المشعوذة، وأثارت الرأي العام المغربي، حيث استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، وجرى اعتقالها متلبسةً بتدنيس مصحف بمسجد أبي شعيب الدكالي بليساسفة ومحاولة تسليمه للإمام.

ودنّست المشعوذة الأربعينية مصاحف شريفة بخمسة مساجد.

واعترفت المشعوذة خلال التحقيق معها من طرف الشرطة القضائية بأن قيامها بهذا العمل باستعمال دم الحيض في تدنيس المصاحف راجع بالأساس إلى رغبتها في الحصول على أطفال، بحكم أنها عاقر.