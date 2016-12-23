يتميز تطبيق “واتس آب بلس”، أو ما يعرف بالواتس الأزرق، بعدة خصائص تجعله أفضل من الواتس آب الرسمي، تدفعكم الى تجربة استخدامه، وهي:

1. في واتس الرسمي لا يمكن إرسال ملفات كبيرة الحجم، إنما في النسخة المعدلة ترسل ملفات كبيرة تصل إلى 50 ميغابايت.

2. تسطيع في واتس آب الأزرق تغيير “الثيم” أو الـ”استايل” الخاص بالواجهة.

3. النسخة المعدلة تم العمل فيها على تجاوز الحظر الموجود في واتس آب الرسمي.

4. لا يمكنك إرسال أكثر من 10 صور دفعة واحدة من تطبيق واتس آب الأخضر، لكن تستطيع فعل ذلك من خلال واتس الأزرق.

5. في واتس آب الأخضر لا يمكنك تعديل الخط من حيث نوعه وحجمه ولونه، بينما في الأزرق يمكنك ذلك، وأيضا تلوين المحادثة بألوان مختلفة.