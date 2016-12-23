ارتكب قيادي سابق بوزارة الداخلية في مصر، جريمة قتلٍ بحقّ زوجته، عقب مشاجرة بينهما على مشاهدة قناة فضائية!.

وقالت مصادر أمنية إن مشاجرة نشبت بين اللواء (58عامًا) وزوجته (49عامًا)؛ بسبب خلاف بينهما على مشاهدة قناة فضائية، الأمر الذي تطور بينهما، لتحضر سلاحا أبيض وتوجه له طعنات في صدره، ثم قام اللواء بإحضار سلاحه الشخصي ووجه لها رصاصات أودت بحياتها على الفور.

وأوضحت المصادر أن المتهم الذي شغل سابقًا منصب نائب مدير أمن القاهرة، أُحيل بعد القبض عليه إلى النيابة العامة، التي تنتظر انتهاء الإجراءات الطبية المتعلقة بالضحية، لبدء التحقيقات معه.